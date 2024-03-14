Заседание Правительства традиционно прошло в онлайн-формате, возглавил работу Александр Розенберг. В повестку дня вошли вопросы, связанные с регулированием процессов в сфере экономики, цифрового развития, а также правоохранительной деятельности. Пресс-служба Правительства подготовила обзор основных тем.Единогласным решением члены Правительства утвердили Порядок финансирования работ по обследованию мостовых сооружений и выполнению проектно-изыскательных работ, связанных с содержанием, ремонтом и развитием автомобильных дорог общего пользования и их составных частей, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и экспертизе проектно-сметной документации на 2024 год.Средства на эти цели предусмотрены Бюджетом-2024, субсидии будут направляться в местные бюджеты. По сути, утверждена программа работ по обследованию мостов в разрезе государственных администраций городов и районов с указанием адресов и стоимости проведения работ. Так, в Бендерах предстоит обследовать и провести проектные работы по двум объектам. Один путепровод соединяет улицу Ермакова и улицу Панина, второй – улицу Суворова и улицу Панина.В Слободзейском районе также уделят внимание двум объектам: пешеходному мосту в поселке Первомайск и мосту автомобильной дороги Брест – Кишинев – Одесса. В Григориопольском, Дубоссарском и Каменском районах исследуют мосты автомобильной дороги Тирасполь – Каменка. В Рыбницком районе запланированы работы по четырем путепроводам. Всего на реализацию предусмотренных работ потребуется 1,5 млн рублей.Среди рассмотренных вопросов особое внимание уделили проекту постановления о внесении изменений в Постановление Правительства «Об утверждении на 2024 год Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию ПМР, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности».Проект документа представил Первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник. Докладчик отметил, что предложения были разработаны в целях стимулирования развития в Приднестровье сферы альтернативной энергетики. Использование возобновляемых источников энергии набирает популярность в мире, поскольку они экологичнее, снижают зависимость от импорта традиционных энергоресурсов, обеспечивают энергетическую независимость и не только.В рамках предложенного проекта предусматривается обнуление ставок ввозной таможенной пошлины в 2024 году на генераторы электрической энергии с комплектующими и ветрогенераторы. Речь в том числе о ввозе солнечных панелей.Члены высшего органа исполнительной власти единогласно поддержали предложенные изменения, поскольку они носят стратегическое значение для развития экономики и обеспечения энергетической безопасности республики.В 2024 году к Сети передачи данных межведомственного электронного взаимодействия и к ГИС «Межведомственный электронный документооборот» подключат администрации сел и поселков. Соответствующие документы приняты в ходе заседания Правительства. Этот шаг позволит местным органам власти оказывать государственные услуги и исполнять свой функционал на более высоком уровне.Минцифры определит перечень мероприятий, необходимых для создания системы ведомственного электронного документооборота на местах и обеспечит подключение к ГИС. В программу вошло 63 населенных пункта. Только администрации сел и поселков Слободзейского района не отражены в проекте распоряжения, поскольку были подключены к государственной информационной системе «Сеть передачи данных межведомственного электронного взаимодействия органов государственной власти» в начале 2023 года по собственной инициативе.Соответствующий документ был разработан и представлен Министерством внутренних дел. Он предусматривает утверждение четких правил применения специальных технических средств, которые можно будет применять при досмотре вещей, документов, транспорта и так далее.Как отметил начальник Контрольно-правового управления Министерства внутренних дел Радион Чеботарь, применение видеозаписи при таких процессах имеет большое значение. Это позволит обеспечить прозрачность и объективность в ходе проведения процессуальных мероприятий, исключить возможные конфликты и споры, предоставив точное и непредвзятое документирование. Также данный формат работы может частично заменить понятых в тех случаях, когда их трудно найти, или же они отказываются от участия.