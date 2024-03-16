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Румыния и Болгария начнут выдавать «шенген» с 1 апреля

Румыния и Болгария начнут выдавать «шенген» с 1 апреля
фото из открытых источников

Болгария и Румыния с 1 апреля будут выдавать российским туристам шенгенские визы, однако въехать в страну Шенгенской зоны по национальной визе, выданной одной из стран до 31 марта 2024 года, нельзя. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на болгарское посольство в России, передаёт РБК

При этом путешествовать по пространству Шенгена смогут россияне, у которых есть вид на жительство и долгосрочные визы D в двух балканских странах.

«После 1 апреля все ранее выданные долгосрочные визы типа D и разрешения на пребывание в Болгарии будут предоставлять возможность их владельцам для поездок в страны Шенгенского пространства в рамках указанного периода пребывания, например до 90 дней в рамках 180-дневнего периода», — сообщили в посольстве.

Изменения связаны с тем, что с 31 марта 2024 года страны частично присоединятся к Шенгенской зоне. Пограничный контроль для путешествий между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгена будет прекращен. Сохранятся только проверки пограничников на сухопутных границах.

С 1 апреля Болгария и Румыния начнут выдавать вместо национальных виз единые шенгенские визы типа C. Для получения шенгена гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне.

В конце 2023 года Совет ЕС одобрил для Болгарии и Румынии «частичный Шенген». Гражданам разрешили безвизовый въезд через аэропорты и морские порты. Однако контроль на сухопутных границах стран сохранится — его могут отменить позднее.

Против вступления этих стран в объединения выступала Австрия. В декабре 2022 году Вена наложила вето на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что до вступления стран в зону необходимо прояснить связанные с нелегальной миграцией вопросы безопасности.
  • Сегодня, 11:49
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