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В Бендерах на улице Кишинёвской перекроют движение по одной полосе
фото из открытых источников
С 18 марта в Бендерах на улице Кишинёвской будет перекрыто движение по одной полосе, ведущей в сторону КПП: от информационного стенда аварийности до пункта пропуска «Бендеры - Кишинёв».
Там будут ремонтировать дорожное полотно. Все работы планируется завершить в течение полутора недель, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Движение из Бендер в сторону КПП будет осуществляться в реверсивном порядке, по левой полосе. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными.
- Сегодня, 12:02
- DTV
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