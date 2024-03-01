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В Германии появится уникальная монета в 11 евро

В Германии появится уникальная монета в 11 евро
фото: coin-database.com

Германия примет у себя в этом году главный европейский турнир среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА.

Это произойдет впервые после воссоединения страны. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля, и немцы готовятся к этому важному историческому событию со всей тщательностью. Повод для праздника будет и у нумизматов. Правительство ФРГ выпустит памятную серебряную монету весом 14 граммов и диаметром 30 миллиметров в двух вариантах чеканки с зеркальным блеском, передает dw.com

Дизайн лицевой стороны монеты разработал кельнский художник Детлеф Бер. На аверсе изображены крыша Олимпийского стадиона в Берлине, где пройдет финал Евро-2024, а также стилизованное футбольное поле с угловыми флажками и почти осязаемым мячом в центре. Яркие детали на монете отсылают к национальным цветам ФРГ. Цифры 1 и 0 обозначают как возможный результат матча, так и десять мест проведения чемпионата: Берлин, Кельн, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Лейпциг, Гельзенкирхен, Штутгарт, Дюссельдорф.

На реверсе, разработанном Лоренцем Крёссманом из Берлина, - немецкий орел, надпись "Федеративная республика Германия", 12 европейских звезд и отметка "Серебро 500-й пробы". По гладкому краю монеты отчеканена надпись: "Объединенные в сердце Европы".

В Германии появится уникальная монета в 11 евро

Номинальная стоимость этой эксклюзивной монеты - 11 евро - по количеству игроков в футбольной команде. Версия с зеркальным блеском обойдется дороже. На сайте Федерального административного ведомства Германии указана цена почти в 30 евро. И та и другая версии монеты выйдут тиражом 111 111.

В продажу они поступят 8 мая, но уже сейчас можно оформить предзаказ. Монета в 11 евро, созданная в сотрудничестве с Немецким футбольным союзом (DFB), появится в истории Германии впервые.
  • Сегодня, 12:14
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