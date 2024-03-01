Как сообщает пресс-центр МВД ПМР оперативники уголовного розыска обратили внимание на двух молодых людей не случайно. Те вели себя, мягко говоря, странно. Документов при них не было. Личность устанавливали в райотделе милиции. Там же во время личного досмотра при одном из них обнаружили два свёртка, обмотанных изолентой.
Молодой человек, приехавший из молдавского села Кочиеры, не стал отрицать, что внутри свёртков A-PVP – синтетический наркотик. Его он собирался распространить на территории Дубоссар.
Сейчас оба находятся под стражей, назначен ряд экспертиз. Распространителям наркотиков может грозить до 20 лет лишения свободы.