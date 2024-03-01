Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, в ходе онлайн-заседания депутаты Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ обсудили вопросы дошкольного и школьного образования. В частности, был затронут вопрос с нахождением детей летом в детских садах. Речь идет о выпускниках дошкольных учреждений. Правительство предложило на законодательном уровне отрегулировать их порядок пребывания. Изменения и дополнения вносятся в закон «О дошкольном образовании».
Отметим, что сегодня правовыми актами регламентируется только порядок приема в дошкольные учреждения, а порядок пребывания в летний оздоровительный период и порядок отчисления из детских садов отсутствуют.
«Те дети, которые до 25 мая реализовали образовательную программу дошкольного образования, по сути, должны быть отчислены из детского сада. Но так как на момент окончания детсада детям не исполнилось 7 лет, возникает дилемма: и отчислить их мы не можем, и держать их в организации образования мы не можем, так как нет правовых оснований», - подчеркнула представитель Правительства.
Исходя из этого, в законе «О дошкольном образовании» предлагается закрепить норму, при которой ребенок, не достигший 7-летнего возраста на 25 мая, по заявлению родителей сможет посещать детский сад до конца лета. Если дошкольнику уже исполнилось 7 лет, то оставаться в детском саду на лето он сможет только при наличии свободных мест в группах (и также по заявлению родителей).
«Законопроект, безусловно, нужный. Судьба детей, которые попадают в такую ситуацию, она приоритетна. Знаю, что ситуация с детскими садами хорошая и есть возможность обеспечивать летнее оздоровление. И нам действительно надо принять эту норму», - поддержал законопроект глава парламентского Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ Игорь Буга.
Как отметила представитель Правительства, после принятия законопроекта в окончательном чтении Минпрос разработает правовой акт. Он определит, в каких группах будет находиться эта категория детей в детсаду летом и как будет отчисляться.
Комитет по образованию вынес проект поправок в закон «О дошкольном образовании» на рассмотрение Верховного Совета в первом чтении.