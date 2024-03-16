Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы, в том числе путем поджога. Инициатива предполагает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, проект планируют принять до следующих выборов, сообщила «РИА Новости» депутат Госдумы Яна Лантратова, передаёт vedomosti.ru
Законопроект, как пояснила Лантратова, будет предполагать ужесточение наказания за попытку сорвать выборы путем поджога или другим общеопасным способом. Для этого необходимо дополнить статью 141 УК РФ новыми квалифицирующими составами.
«Нужно ужесточить наказания для тех, кто пытается помешать проведению выборов путем поджога или иным общеопасным способом. Более суровую ответственность должны нести и те, кто действует по заданию или в интересах иностранного государства, противостоящего Российской Федерации в период ведения боевых действий. В таких случаях необходимо установить высокие сроки лишения свободы – от пяти до восьми лет», – сказала парламентарий.
На законопроект потребуется заключение Верховного суда, заявил агентству заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов. Кроме того, по регламенту потребуется «позиция правительства».
Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя порчу бюллетеней в регионах, заявила, что для охраны ящиков для голосования будут привлечены сотрудники правоохранительных органов. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, напомнила она. Такие методы используются для того, чтобы голоса на президентских выборах не засчитались, полагает Памфилова.
15-17 марта в России проходит трехдневное голосование на выборах президента. В ходе проведения процедуры в разных регионах уже фиксировались попытки залить урны для бюллетеней зеленкой, а в Санкт-Петербурге девушка бросила бутылку с зажигательной смесью в стену дома, где были организованы избирательные участки. Суд арестовал ее на два месяца, в результате инцидента никто не пострадал.
По словам руководителя ЦИК, в общей сложности в 20 субъектах на 29 участках «недалекие люди» пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями, отмечает ТАСС.
Глава ЦИК назвала «подонками» всех, кто заливает ящики для голосования различными жидкостями, сообщает newizv.ru
«Мы предупредили все комиссии, чтобы привлекли Росгвардию, чтобы усилили охрану ящиков для голосования, коль пошла эта цепочка. Подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков», — предупредила Элла Памфилова.
По мнению главы ЦИК, поступки граждан, приходящих на выборы не с пустыми руками, — «не обычное хулиганство, а с элементами терроризма». В произошедшем она усмотрела «заграничный след».
В Екатеринбурге при попытке залить КОИБ зеленкой поймали доктора наук, обманутую мошенниками.
О фактах нападения на участки с «коктейлями Молотова» ранее сообщали многие СМИ. Уже известно о восьми поджогах. Кроме того, в нескольких регионах избиратели пронесли на участки пузырьки с зеленкой и даже умудрились вылить содержимое флаконов в урны для голосования, испачкав уже заполненные бланки.
В Екатеринбурге, например, доктор химических наук, 50-летняя сотрудница УрФУ пыталась залить зеленкой КОИБ в одной из городских гимназий. На странные действия преподавательницу толкнули мошенники, которые сначала лишили ее 15 млн рублей, а потом пообещали вернуть деньги в обмен на акцию с бюллетенями.
ЧП также произошли в Волгоградской области, на Алтае, в Калининградской области и многих других регионах.
Как заявила Памфилова, в результате инцидентов на участках число безвозвратно испорченных бюллетеней составило 214.
Кроме того, с начала голосования на выборах президента система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась 160 тысячам DDoS-атак, а сайт ЦИК РФ хакеры атаковали 18 тысяч раз, при этом 141 атака представляла собой высокую опасность.
В некоторых регионах неизвестные пытались сорвать выборы сообщениями о якобы готовящихся взрывах.
В частности, информация о минировании участков поступила силовикам в Белгородской области, одновременно подвергнувшейся массированным ракетным ударам. Однако при проверке выяснилось, что сообщения о минировании были ложным, отмечается в Telegram-канале регионального избиркома.
Напомним, выборы президента в РФ проходят три дня. Голосование завершится в 20.00 воскресенья 17 марта.