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Национальная молдавская партия потребовала высылки посла России в Молдове

Национальная молдавская партия потребовала высылки посла России в Молдове
фото из открытых источников

Национальная молдавская партия (PNM) под руководством Драгоша Галбура призвала власти Молдовы выслать из страны посла России Олега Васнецова. Формирование возмутило решение российских властей открыть открыть избирательные участки для голосования на президентских выборах в Приднестровье без согласия молдавского правительства, сообщает NM

Лидер партии Драгош Галбур назвал действия Кремля «вопиющим актом неуважения и нарушением международного права».

«Национальная молдавская партия решительно осуждает провокационные действия России и считает их оскорблением суверенитета и независимости Молдовы. По этой причине мы призываем центральные власти к решительным действиям и немедленной высылке российского посла Олега Васнецова из страны. Пришло время показать, что мы больше не будем терпеть подобные нарушения и что мы полны решимости защищать наши национальные интересы», — заявил Галбур.
  • Вчера, 21:07
  • DTV
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