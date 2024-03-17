Владимир Путин лидирует после подсчета 45,04%. По данным ЦИК он набирает 87,41% голосов, передаёт РБК
Второе место занимает Николай Харитонов (4,07%), далее идут Владислав Даванков (4,01%), Леонид Слуцкий (3,09%).
В Москве по итогам онлайн-голосования Путин набирает 89,1%, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. У Даванкова 4,4%, у Харитонова 3,3%, у Слуцкого 3,2%.
В ходе дистанционного электронного голосования в 28 регионах России (кроме Москвы и Калининградской области) у Путина 87,4%. Далее идут Даванков (6,28%), Слуцкий (3,76%), Харитонов (2,56%).
В нескольких регионах подсчитаны 100% бюллетеней. В ЛНР у Владимира Путина 94,12%, в Херсонской области 88,12%, в ДНР 95,23%, в Запорожской области 92,83%, в Якутии 87,79%, в Хабаровском крае 80,06%, на Чукотке 90,49%, в Магаданской области 84,89%, в Хакасии 85%, в Сахалинской области 86,37%, в Забайкальском крае 87,71%.
По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ у Владимира Путина более 87%. Второе место у Харитонова (4,6% по данным ВЦИОМ, 4,7% по данным ФОМ), третье у Даванкова (4,2%, 3,6%).
Общая федеральная явка на выборах президента России составила рекордные 74,22%. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.
Явка избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), составила 94%, рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев. Он назвал такой показатель рекордным за все время использования системы.
В период выборов президента России возбуждено 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов, заявил в ходе доклада в ЦИК замглавы МВД Александр Горовой.
«Составлено 155 административных протоколов, возбуждено 61 уголовное дел [в период выборов]», — сказал Горовой (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, наибольшее число дел возбуждено по статье о заведомо ложном акте терроризма (23) и воспрепятствованию осуществления прав избирателей (21). Он также отчитался, что к вечеру 17 марта в органы внутренних дел страны поступило 1,4 тыс. заявлений и сообщений о нарушениях и возможных преступлениях, большинство (547) — о ложном минировании.