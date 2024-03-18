Центр размещения украинских беженцев (РМ). Фото: noi.md
Пять случаев заболевания корью выявлены в центре для беженцев в Кишиневе. Об этом сообщил 18 марта заместитель начальника Муниципального управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан на заседании примэрии столицы, передаёт newsmaker.md
Первых трех заразившихся корью диагностировали в середине прошлой недели, а на следующий день число больных выросло до пяти. По словам Болокана, сейчас в этом учреждении под наблюдение госпитализированы около 160 человек, из них примерно 60 — дети, пишет eadaily.com
«Мы не можем узнать привиты ли эти люди, у них нет никаких документов и они не хотят сообщать. В ходе беседы выяснилось, что только одна семья была вакцинирована, потому что у них была поездка в Германию, где их заставили сделать прививку. У нас, к сожалению, хотя Конституционный суд четко установил, что для интеграции в общество вакцинация обязательна, но почему-то эта норма игнорируется, особенно детей не включают в программы вакцинации», — отметил чиновник.
Чиновник добавил, что меры по изоляции приняты. Взаимодействие между людьми внутри центра и за пределами центра было ограничено минимума на 21 день с момента выявления последнего случая заболевания.
«К сожалению, если в течение 21 дня будут выявлены другие случаи кори, период карантина придется продлить», — заключил Владимир Болокан.