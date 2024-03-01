Министерство иностранных дел ПМР выступило с заявлением по поводу диверсии в отношении одной из воинских частей Приднестровья. Напомним, что 17 марта неизвестные лица нанесли удар по стоянке авиатехники с помощью дрона-камикадзе. В результате этого был уничтожен вертолет.
Внешнеполитическое ведомство ПМР в своем заявлении осудило эти действия, подчеркнув, что они угрожают жизни людей, миру и стабильности на берегах Днестра.
Приводим текст заявления без изменений:
«17 марта с. г. одна из воинских частей Приднестровской Молдавской Республики подверглась удару дрона-камикадзе, спровоцировавшего пожар и уничтожение военного имущества.
Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности.
Замалчивание отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года, является негативным фактором, провоцирующим продолжение террористических атак. Подтверждением тому служит неадекватная реакция на инцидент офиса политического представителя Молдовы, реализованная в духе примитивной пропаганды, поощряющей дальнейшую эскалацию.
МИД Приднестровской Молдавской Республики направил обращения в адрес международных участников формата «5+2» с призывом занять проактивную позицию с целью пресечения террористических действий против мирного Приднестровья, недопущения эскалации напряженности и содействия в создании условий для цивилизованного урегулирования молдо-приднестровского конфликта».
Отметим, что Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по факту подрыва вертолета МИ-8 на авиационной площадке воинской части в Тирасполе.
На месте происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания, сообщила пресс-служба Следственного комитета ПМР.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.277 УК ПМР (диверсия).
Назначена специальная экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинён беспилотник. Проводятся дальнейшие следственные действия.