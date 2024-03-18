Зима 1941-1942 в блокадном Ленинграде, фото из открытых источников
Россия требует от Германии официально признать преступления Третьего рейха, включая блокаду Ленинграда, актом геноцида. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст письма посольства РФ в ФРГ, передают vedomosti.ru
Москва настаивает, что Берлин должен официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха против народов СССР актом геноцида, говорится в ноте посольства России в Германии, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Российская сторона констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом", — говорится в документе.
В дипмиссии напомнили, что Берлин признал геноцидом преступления эпохи колониализма, но этого до сих пор не сделано в отношении деяний против народов СССР в период Второй мировой войны.
Российские дипломаты отметили, что ознакомились с официальным заявлением МИД ФРГ от 27 января по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда, где Германия подтвердила свою историческую ответственность за одно из наиболее страшных преступлений против человечности.
В то же время этот документ умалчивает о многолетних требованиях Москвы распространить гуманитарные выплаты, осуществляемые "исключительно в адрес блокадников еврейской национальности, на всех ныне здравствующих блокадников".
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбардировок. Российская сторона считает неприемлемым ссылки на то, что этот вопрос якобы был урегулирован выплатой репараций по итогам Второй мировой войны.
"Не может быть в принципе никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и восстановлением человеческой справедливости в отношении всех блокадников Ленинграда вне зависимости от их национальности", — подчеркнули в посольстве.
Там отметили циничность действий властей Германии, которые десятилетиями исправно платят пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам, в том числе легионерам испанской "Голубой дивизии", принимавшим непосредственное участие в блокаде Ленинграда.