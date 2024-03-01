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Минэнерго Украины: Не планируем продлевать контракт о транзите газа из РФ

Минэнерго Украины: Не планируем продлевать контракт о транзите газа из РФ
фото из открытых источников

Украина не планирует продлевать транзитный контракт с российским "Газпромом" после 31 декабря 2024 года, когда истекает срок его действия. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения", - цитирует Галущенко rbc.ua

По его словам, в 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может функционировать и без транзита. В Европейском союзе также не заинтересованы в продолжении транзитного контракта с Россией

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG", - отметил министр.

По словам Галущенко, сейчас на рынке есть достаточно альтернатив российскому газу и ряд европейских стран уже пошли по этому пути. К примеру, Германия за полтора года свела зависимость от российского газа практически к нулю.

Тем временем Украина активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также заявила, что Европейский союз не видит необходимости продлевать соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину, которое заканчивается в конце года.

Ранее Герман Галущенко исключил любые коммерческие соглашения, которые позволяют продолжать транспортировку российского газа через страну после окончания срока действия текущего транзитного соглашения в конце 2024 года.

В Киеве не исключали, что компании стран ЕС самостоятельно смогут заказывать транзитные мощности украинской ГТС для российского газа.

  • Вчера, 17:58
  • DTV
  • Просмотров: 69
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