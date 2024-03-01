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Президент поручил внести изменения в законодательство, регламентирующее выдачу больничных листов

Президент поручил внести изменения в законодательство, регламентирующее выдачу больничных листов
фото: president.gospmr

Как сообщила пресс-служба главы государства, 18 марта в ходе рабочего совещания с руководителями органов госвласти и управления, Президент ПМР Вадим Красносельский поручил внести изменения в законодательство, закрепляющие механизм предоставления больничного листа родителям детей с онкологическими заболеваниями.

Речь идёт о периоде нахождения ребёнка и сопровождающего его взрослого в стационаре.

Ранее родителям приходилось брать отпуск,очередной либо за свой счет, или даже увольняться с работы, чтобы иметь возможность находиться в больнице с онкобольным ребёнком.

  • Вчера, 18:08
  • DTV
  • Просмотров: 72
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