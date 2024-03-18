На территории Одесской области обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. Задействовано около 150 человек и 80 единиц техники. Об этом сказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передаёт rbc.ua
"Основная задача - не дать врагу захватить новые территории. Поэтому усиление обороноспособности региона - это самое приоритетное направление", -цитирует сообщение Одесской областной государственной администрации rbc.ua
В настоящее время в области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи - "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.
ЕС окончательно утвердил €5 млрд на оружие для Украины
На заседании Совета министров иностранных дел ЕС было принято окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Об этом сообщил МИД в понедельник, 18 марта, передаёт korrespondent.net
Указано, что в заседании принял участие глава украинского министерства Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность коллегам за этот шаг, а также поблагодарил Чехию за инициативу по закупке снарядов для Украины и всех государств-членов ЕС, которые уже внесли свои вклады в ее воплощение.
Кулеба приветствовал инициативу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по использованию доходов от замороженных российских активов для закупки военного оборудования для Украины. По его убеждению, союзники должны найти необходимые правовые основания и политическую волю для использования не только доходов, но и самих активов.