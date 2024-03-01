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Санду: Кишинев готовит ответ на действия Российской Федерации в Приднестровье

Санду: Кишинев готовит ответ на действия Российской Федерации в Приднестровье
фото-коллаж: ru.pinterest.com

Президент РМ Майя Санду отреагировала на решение России провести президентские выборы в Приднестровье, назвав этот жест "неуважением" к Республике Молдова, сообщает Noi.md.

На пресс-конференции Санду заявила, что "этот шаг России рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Молдовы".

"Это новая акция, демонстрирующая неуважение к государству Молдова и его гражданам. Об ответных мерах правительства будет объявлено в ближайшее время", – сказала Майя Санду.

Россия открыла шесть избирательных участков в Приднестровье для проведения президентских выборов 17 марта.

Значительная часть приднестровцев проголосовали за Владимира Путина на прошедших в воскресенье, 17 марта, выборах президента России.

В голосовании приняли участие 46 182 гражданина России.
  • Сегодня, 09:17
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