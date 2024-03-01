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Надбавки для молодых специалистов по новым правилам

Надбавки для молодых специалистов по новым правилам
фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба Правительства ПМР, вносятся изменения в отраслевые положения о порядке установления надбавок и доплат к должностным окладам. Поправки призваны скорректировать понятие «молодой специалист» с учётом возраста.

Глава Министерства по социальной защите и труду Елена Куличенко представила в ходе заседания Правительства шесть проектов постановлений, предусматривающих внесение изменений в отраслевые положения о порядке установления надбавок и доплат к должностным окладам. Предложено скорректировать понятие «молодой специалист», зафиксированное в документах, и добавить необходимость учета возраста.

«Молодым специалистом сегодня является лицо до 35 лет включительно, впервые получившее начальное профессиональное образование, либо среднее профессиональное образование, либо высшее профессиональное образование, вне зависимости от уровня высшего образования, впервые поступающий на работу по полученной профессии (специальности) в течение одного года, чего не было ранее. Еще уточняем, со дня получения документа об уровне профессионального образования в течение первых трех лет со дня оформления приема на работу. При наличии таких условий будет установлена надбавка в размере до 50 РУ МЗП», — пояснила Елена Куличенко.

Единообразное понимание понятия «молодой специалист» позволит правильно начислять данным категориям сотрудников надбавки.

Затрагивает это работников физической культуры, спорта и туризма, культуры и искусства, организаций высшего и послевузовского профессионального образования, организаций повышения квалификации, организаций образования и здравоохранения, организаций аграрной и природоохранной сферы.

Документы вступают в силу с со дня, следующего за днем официального опубликования.

В 2024 году финансирование надбавок для молодых специалистов будет осуществляться в пределах лимитов, установленных на оплату труда законами о бюджетах соответствующего уровня на текущий период.

  • Сегодня, 09:45
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