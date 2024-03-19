В Бендерах приступили к ремонту дороги по улице Комсомольской. Работы ведутся от улицы Коммунистической до улицы Советской. Движение частично перекрыли. Коммунальщики проводят средний ремонт, сообщает Бендерское телевидение.
«Средний ремонт не подразумевает замену основания дороги. На этом участке было принято решение выполнить средний ремонт, потому что под этим асфальтом находится брусчатка. А это и без того является хорошим основанием. То есть нет необходимости её демонтировать и тратить деньги на укладку нового основания. Мы оставили старое основание и заменим верхнее асфальтобетонное покрытие и бордюрную линию», — рассказал главный инженер предприятия «КоммуналДорСервис» Владимир Брагарь.
С помощью фрезы будет срезан верхний слой асфальта, примерно 5 см. Летом его можно использовать для профилирования второстепенных дорог, в основном грунтовых. При этом уложат больше 10 сантиметров асфальтобетона. Придётся поработать над отводом вод. Дорога практически ровная, уклона нет. Нужно сделать так, чтобы во время дождей на проезжей части не собиралась вода, сообщает Бендерское телевидение.
Завершить ремонт на этом участке планируют к середине апреля. Госадминистрация предупредила о перекрытии движения автотранспорта на этом участке до 18 апреля.
Улица Комсомольская – это единственный объект в Бендерах, где в этом году сделают средний ремонт. В последние годы в городе делают акцент на капитальном ремонте. Ямочный останется, но подход будет другим, говорят коммунальщики. Для этого закупили специальное оборудование, применить которое планируют в ближайшее время.