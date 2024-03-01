Как сообщила пресс-служба МВД ПМР,в селе Гиска вор, прежде чем разжиться чужим имуществом, успел поесть и даже поспать. Утром в пятницу, 15 марта, ранее судимый 52-летний мужчина отправился посетить дом, который давно заприметил. Владельцы в нём бывают наездами, чаще в выходные.
Удостоверившись в том, что мешать некому, гость перелез через забор и стал хозяйничать. Сначала пробовал вскрыть входную дверь монтировкой. Когда та не поддалась, попал внутрь, разбив окно.
Вспомнив, что не завтракал, на чужой кухне изжарил яичницу. После решил пару часов отдохнуть. Как проснулся, стал действовать. Взял музыкальную колонку с пультом, 15 килограммов мёда в банках, планшет, электроплитку, пачку чая и две больших – кофе, тапочки, кроссовки, набор бокалов, рулетку и всё это сложил в металлическую тачку.
Из чужого дома он вышел через дверь и вместе с похищенным скарбом отправился восвояси.
В выходные приехали хозяева. Неприятно удивились и вызвали милицию. Ущерб оценили в 9,5 тысяч рублей ПМР.
Стражи порядка в тот же день задержали вора. К тому моменту из похищенного у него осталась только полулитровая банка мёда. Куда исчезло добро, вспомнить не смог, на радостях перестарался со спиртным.
Выяснилось, бывать в чужих домах мужчине не впервой. За хищение чужого имущества он дважды был судим.
За очередную кражу Следственный комитет ПМР уже возбудил уголовное дело. Незваному гостю грозит лишение свободы.