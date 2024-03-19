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Большая часть земельных участков используется жителями сел без соответствующих документов

Большая часть земельных участков используется жителями сел без соответствующих документов
фото из открытых источников

В повестку дня заседания Правительства были включены вопросы, затрагивающие тему землепользования. Речь об определении границ земельных участков для ведения огородничества и личного подсобного хозяйства. На данный момент в сельской местности нередки случаи, когда под огороды используется земля, не оформленная должным образом, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.

«Мы понимаем, что сама процедура оформления предусматривает последующую уплату налогов, потому что пока земля не оформлена, висит в воздухе, кто-то там обрабатывает, прибыль какая-то извлекается. Поскольку не оформлено ничего, налог мы взыскать не можем, потому что не с кого. Вот эта вот неразбериха длится десятилетиями», — обрисовал ситуацию Премьер.

Чтобы урегулировать вопрос Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов давалось поручение представить предложения по обеспечению надлежащего учета земель, которые используются под огороды и личное подсобное хозяйство.

Министерство сельского хозяйства в ходе мониторинга земель обследовало земельные участки, используемые жителями сельских населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества. О результатах рассказал глава ведомства Олег Дилигул:

«Выявлено, что большая часть земельных участков используется жителями без правоустанавливающих документов на землю. Иногда эти участки находятся в неудовлетворительном состоянии, заброшены. Кроме того, площадь некоторых наделов превышает допустимые нормы».

В течение 2022-2023 годов проводилась масштабная работа по оформлению и узакониванию документов, позволяющих использовать участки в соответствии с требованиями. Ранее первичную документацию собирали территориальные управления Минсельхоза, решение также выносилось министерством.

В настоящее время внесены изменения в Земельный Кодекс, которые наделяют поселковые Советы полномочиями по предоставлению и изъятию земельных участков для ведения огородничества и личного подсобного хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов.

Теперь первичной документацией будут заниматься именно они. Такой подход предусматривает изменённое и дополненное сегодня Постановление «О разграничении полномочий между республиканскими органами государственной власти и местными органами власти по предоставлению (прекращению) прав пользования земельными участками и переводу земель из одной категории в другую».

Второй документ – Постановление «Об определении границ земельных участков для ведения огородничества и личного подсобного хозяйства» устанавливает требования к определению границ, площади земельных участков для ведения огородничества и личного подсобного хозяйства, в целях реализации полномочий сельских (поселковых) Советов народных депутатов по предоставлению прав пользования земельными участками для этих целей. В нем также предусматривается необходимость проведения анализа информации об имеющихся в пользовании семей земельных участков для рассматриваемых целей для определения потребности граждан в дополнительных территориях.

При этом ввиду наличия в селах и поселках земель для ведения личного подсобного хозяйства под жилыми домами, земель сельхозиспользования в черте населенных пунктов, во избежание простаивания, деградации и неиспользования земель сельхозназначения, общую площадь таких территорий для каждого населенного пункта предлагается ограничить до 200 га.

«Эти изменения и дополнения позволят всем госадминистрациям, которые имеют земельные участки, исправить все перечисленные недостатки, и на месте проводить подготовительную работу по оформлению документов для последующего вынесения решения о прекращении или предоставлении права пользования участком, в том числе в пределах сельских населенных пунктов», — отметил Олег Дилигул.

В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг акцентировал внимание на том, что учет земель крайне важен, поскольку от него зависит объем налогооблагаемой базы и собираемость налогов.

Также он напомнил, что местные налоги – один из источников развития сел. По поручению Председателя Правительства работа по должному оформлению документов на земли для огородничества и личного подсобного хозяйства должна быть выполнена в течение года.
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