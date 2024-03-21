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ЦИК России озвучил официальные итоги президентских выборов

ЦИК России озвучил официальные итоги президентских выборов
фото: Sputnik, Александр Сухов

Официальные итоги голосования на выборах президента России озвучила на специальном заседании комиссии глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

За действующего президента проголосовали 76 277 708 человек, передаёт sputniknews.ru

Официальные итоги президентских выборов в России выглядят следующим образом:

1.Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей;
2.Николай Харитонов 4,31%;
3.Владислав Даванков 3,85%;
4.Леонид Слуцкий — 3,20%.
После обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента к россиянам обратился Владимир Путин. Он назвал избирательную кампанию на выборах президента крайне важной для страны и граждан и пообещал, что все идеи и предложения кандидатов в президенты будут использованы в интересах развития России.

"Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие. Такой уровень доверия повышает ответственность за благополучие народа. Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая дружная семья, и мы идем вместе по избранному нами историческому пути", - заявил Владимир Путин.

Итоговая явка на выборах президента составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.
"В современной истории России подобных показателей еще не было", — подчеркнула Памфилова.

За рубежом в выборах президента принял участие 388 791 избиратель.

Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно.

За Путина проголосовало большинство даже в недружественных странах — ЦИК России

ЦИК России озвучил официальные итоги президентских выборов
Очередь на голосование у посольства РФ в Кишиневе. Фото: ТК «Молдавский Vагон»

Даже в ряде недружественных стран на выборах президента России победил действующий глава государства Владимир Путин. Об этом 21 марта заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт eadaily.com

«Те страны, которые считали, что самые недружественные… но в Германии, тем не менее, если взять в целом по всем участкам, за Путина проголосовало 56,82%. В Эстонии — 75,22%, в Латвии — 70,6%, в Австралии — 53,6%… в США — 42,23%, а в Вашингтоне, там, где посольство, 63,33%», — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

  • Вчера, 12:23
  • DTV
  • Просмотров: 95
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