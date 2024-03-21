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В Молдове упростят процедуру регистрации автомобилей
фото: md.sputniknews.ru
Процедура регистрации в Молдове автотранспортных средств будет упрощена, модернизирована и станет более доступной для граждан. Соответствующее решение было одобрено кабмином, сообщает Sputnik
Проект включает в себя оцифровку государственных услуг и упрощение взаимодействия между бенефициарами и властями.
Предполагается, что ряд ранее необходимых для регистрации справок теперь станет необязательным. При этом будет увеличен перечень документов, доступных на платформе MConnect.
Кроме того, владелец сможет передать право собственности на автомобиль без обязательного представления транспортного средства.
Больше не потребуется копия свидетельства о регистрации и снятии с учета автотранспорта.
При этом срок в пять рабочих дней, предусмотренный для проверки автомобиля, будет продлен до 30 дней.
- Вчера, 12:32
- DTV
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