В Молдове вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян 21 марта объявил, что было начато расследование инцидента в Тирасполе, когда в результате удара беспилотник был взорван вертолет в одной из воинских частей, передаёт EADaily
При этом еще день назад молдавский чиновник отрицал сам факт случившегося, говоря о том, что Кишинев в «расследовании этой провокации» принимать участия не будет.
«Мы получили от тираспольцев информацию, которая была направлена нескольким партнерам, участвующим в переговорном процессе. Единственная актуальная информация оттуда — то, что начато расследование, ждем его результатов», — подтвердил Серебрян.
Напомним, инцидент произошёл 17 марта, когда Приднестровье голосовало на выборах президента России. Участки были открыты, несмотря на протест со стороны молдавских властей.
Как сообщало EADaily, после того, как накануне глава МВД Молдавии Адриан Эфрос заявил о том, что теракта в Тирасполе не было, назвав опубликованное видеоподтверждение «фотомонтажом, дезинформацией и попытка спровоцировать нестабильность».
Отметим, что ранее эксперт WatchDog Андрей Курэрару сообщил, что после проверки видеозаписи беспилотника, который мог поразить вертолет Ми-8 в воинской части в Приднестровском регионе, выяснилось, что они являются фейковыми.Того же мнения придерживается и бывший министр реинтеграции Александр Фленкя, пишет point.md ссылаясь на noi.md .
Приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться за содействием в Интерпол
Сделать лживый вывод о том, что «инцидента с вертолетом в Тирасполе вообще не было и что это всего лишь видеомонтаж», не ознакомившись с первичными данными следственных действий, мог только полностью некомпетентный или аффилированный чиновник. Об этом заявила пресс-служба Министерства государственной безопасности ПМР, комментируя заявление главы МВД Молдовы Адриана Эфроса.
«Ввиду существующих угроз для Приднестровья, а также реальности совершенного террористического акта приднестровская сторона оставляет за собой право обратиться в международную организацию уголовной полиции, Интерпол, для оказания содействия в расследовании этого преступления, - подчеркивается в заявлении пресс-службы МГБ ПМР. - Представителям данной международной организации будут представлены все имеющиеся доказательства совершенного 17 марта текущего года террористического акта».