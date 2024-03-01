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Видеоловушки теперь используют не только в дикой природе

Видеоловушки теперь используют не только в дикой природе
фото: mvdpmr.org

В Тирасполе мини-камеры стали применять для борьбы со стихийными свалками. Их устанавливают в тех местах, где чаще всего граждане вываливают мусор. Техническое устройство реагирует на движение, после автоматически включается запись. Раз в несколько дней работники МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» с камеры снимают информацию. Видеозапись правонарушений передают в дежурную часть столичного УВД для установления личности нарушителей и привлечения их к ответственности.

Всего за неделю использования милиция установила личность нескольких нарушителей. Когда одному из них позвонили, он очень удивился. Мужчина сказал, что выбрасывал мусор в специальную «лодку», а про ветки, которые оставил рядом, видимо, забыл. Но видеозапись чётко зафиксировала нарушение, сообщает пресс-служба МВД ПМР

За нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов статьёй 6.22 КоАП ПМР предусмотрена административная ответственность. Штрафы, предусмотренные для граждан, могут достигать 980 рублей ПМР.

Всего с начала года сотрудники карантинно-экологического отделения (КЭО) УВД г. Тирасполь составили порядка 30 админпротоколов на тех, кто организует или активно подпитывает стихийные свалки. Нарушителей чаще всего выявляют в результате рейдов. В последнее время граждане, уставшие от наглости тех, кто разбрасывает мусор, сами обращаются в милицию.

В столичном КЭО даже составили антирейтинг районов города, где чаще всего вырастают стихийные свалки: лидер – Кировский, на втором месте – Ново-Тираспольский. Как ни странно, замыкает эту тройку центр столицы. Здесь немало частных домов. Граждане выбрасывают всё лишнее, а заодно и растительный мусор после очистки приусадебных участков рядом с контейнерными площадками.

С появлением видеоловушек озираться по сторонам, чтобы никто не увидел, бесполезно. Нарушителей зафиксирует техника. Установить личность – дело времени.
  • Вчера, 12:51
  • DTV
  • Просмотров: 83
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