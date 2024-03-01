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Информация о том, что без медстраховки Молдовы не будут выпускать за пределы страны, – фейк
иллюстрация из открытых источников
Накануне в приднестровских пабликах появилась информация о том, что жителям Приднестровья, имеющим гражданство Молдовы, теперь необходимо покупать медицинскую страховку РМ для выезда за границу.
Однако данные сведения являются ложными, передаёт novostipmr.com
Как сообщили в погранполиции Молдовы, эта информация не соответствует действительности и никаких новых требований и ограничений при пересечении границы не вводилось.
- Вчера, 13:00
- DTV
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