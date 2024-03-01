Dnestr.TV

 
0

Информация о том, что без медстраховки Молдовы не будут выпускать за пределы страны, – фейк

Информация о том, что без медстраховки Молдовы не будут выпускать за пределы страны, – фейк
иллюстрация из открытых источников

Накануне в приднестровских пабликах появилась информация о том, что жителям Приднестровья, имеющим гражданство Молдовы, теперь необходимо покупать медицинскую страховку РМ для выезда за границу.

Однако данные сведения являются ложными, передаёт novostipmr.com

Как сообщили в погранполиции Молдовы, эта информация не соответствует действительности и никаких новых требований и ограничений при пересечении границы не вводилось.
  • Вчера, 13:00
  • DTV
  • Просмотров: 97
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • На трассе Тирасполь-Первомайск в ДТП погиб водитель
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • На трассе Тирасполь-Первомайск в ДТП погиб водитель
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • В Дубоссарах почтили память погибших защитников Приднес ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна