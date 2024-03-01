фото: vspmr.org, Александр Кийко, глава Арбитражного суда ПМР
Арбитражный суд ПМР является высшим судебным органом по разрешению экономических, имущественных споров, по рассмотрению дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе касающихся банкротства. Доклад о результатах деятельности Арбитражного суда за 2023 год депутатам Верховного Совета представил на пленарном заседании его глава Александр Кийко.
В представленной информации отмечается, что в прошлом году на рассмотрение Арбитражного суда поступило 1189 исковых заявлений и заявлений. Показатель увеличился на 34% по сравнению с 2022 годом. Все заявления были рассмотрены в срок, как и в предыдущие годы. Средняя нагрузка дел на судей первой инстанции составила 14 дел на 1 судью в месяц (в 2022 году – 11 дел). Председатель Арбитражного суда обратил внимание депутатов на немаловажный фактор, который оказывает существенное влияние на работу Арбитражного суда, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
«Законодательство в сфере экономики в нашем государстве меняется. Появляются определенные новые правовые нормы, стимулирующие субъектов предпринимательской деятельности работать в соответствии с законом, работать честно. И в связи с этим у нас появляется больше работы. Определенные нормы из Кодекса об административных правонарушениях переданы в ведение Арбитражного суда. И увеличивающееся количество дел, которые поступают в производство, к сожалению, начало сказываться на качестве работы Арбитражного суда», – отметил Александр Кийко.
Он отметил, что увеличилась нагрузка на судей. Для решения проблемы необходимо увеличить численность судей в пределах штатного расписания, считает председатель Арбитражного суда.
«По штату из 16 судей фактически работает 10. Мы будем наверняка принимать на работу еще 1-2 судей, для того чтобы нивелировать эту резко возникшую нагрузку, которая, к сожалению, приводит к тому, что начинает страдать качество нашей работы. Проблема текущая, проблема решаемая», – пояснил председатель Арбитражного суда.
В докладе представлены статистические данные по рассмотренным в 2023 году делах. Рассмотрение имущественных споров – одно из основных направлений деятельности суда. В прошлом году было вынесено по таким делам 196 решений и 71 определение.
В 2023 году было вынесено решение по 622 спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, что на 34,4% больше, чем за 2022 год. Например, увеличилось количество дел о привлечении к административной ответственности, об оспаривании решений административных органов о привлечении к админответственности, о взыскании задолженности перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, увеличилось количество дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Уменьшилось количество дел о несостоятельности (банкротстве) без возбуждения конкурсного производства. За 2023 год рассмотрено 70 таких дел, что на 33,3 % меньше, чем в 2022 году. По 14 делам о несостоятельности (банкротстве) с возбуждением конкурсного производства в 2023 году конкурсное производство завершено, отмечено в докладе.
На вынесенные Арбитражным судом решения и определения поступила 131 кассационная жалоба. Количество жалоб уменьшилось на 22% по сравнению с предыдущим годом (за 2022 год поступило 168 жалоб).
Каждую неделю на сайте Арбитражного суда размещалась информация о назначенных к слушанию судебных заседаниях, а также таблица дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц, находящихся в производстве Арбитражного суда, указывалась актуальная информация по каждому делу.
При обсуждении доклада председателя Арбитражного суда ПМР депутаты Верховного Совета задали интересующие вопросы. Вице-спикер парламента и председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева интересовалась, почему количество дел о привлечении к административной ответственности в прошлом году увеличилось (+ 93 дела, что составило 394 дела), а сумма, которая подлежит взысканию, уменьшилась по итогам прошлого года.
Александр Кийко пояснил, что некоторые составы административных правонарушений предусматривают возможность наказания, не связанного с наложением финансовых санкций, например, это предупреждение. И в зависимости от наличия того или иного признака, смягчающего или отягчающего, принимаются соответствующие решения.
«Кроме этого есть один нюанс, в связи с переходом с патентной формы на форму первичного учета субъектов экономической деятельности определенные составы административных правонарушений решили упростить эту процедуру, и часть составов передали в ведение Министерства финансов. Налоговые органы получили право непосредственно применять финансовые санкции к нарушителям налогового законодательства. За нами оставили право рассматривать жалобы на их решения», – отметил председатель Арбитражного суда Александр Кийко.
Что касается совершенствования законодательства, в прошлом году Арбитражный суд вносил на рассмотрение Верховного Совета законопроекты «О внесении изменения в Арбитражный процессуальный кодекс ПМР» и «О внесении изменения в Закон ПМР «О государственной пошлине». Изменения были инициированы для того, чтобы устранить пробел в процессуальном законодательстве, актуализировать перечень исковых заявлений и заявлений, которые оплачиваются государственной пошлиной при обращении в Арбитражный суд.
Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан выразил надежду на более тесное сотрудничество Арбитражного суда с Верховным Советом для устранения недостатков и усовершенствования действующего законодательства путем реализации права законодательной инициативы Арбитражным судом ПМР.
Верховный Совет принял представленную Арбитражным судом информацию к сведению и проголосовал за соответствующее Постановление парламента.