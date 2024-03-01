Президент ПМР Вадим Красносельский посетил обновлённый мемориал села Тея Григориопольского района. Комплекс включён в госреестр недвижимых объектов культурного наследия.
Напомним, что мемориальный ансамбль был сооружён в 1989 году. Там расположены памятник воину-освободителю и мемориальная стена с именами погибших в годы Великой Отечественной войны жителей Теи и Токмазеи, а также воинов советской армии, отдавших жизни за освобождение этих сёл в 1944-м.
В день открытия мемориала состоялась церемония символического переноса праха из двух братских могил, расположенных в Тее и Токмазее – с почестями захоронили капсулу с прахом. С тех пор памятное место не ремонтировали. Объект нуждался в серьёзной реконструкции, сообщается на сайте Президента.
Плиты с именами героев, выполненные из известкового туфа, стали разрушаться, фамилии практически не читались. Постамент памятника тоже не выдержал испытания временем. В 2022 году тейский мемориальный ансамбль внесли в госпрограмму по благоустройству и сохранению мест захоронений героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы и мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны. В августе прошлого года приступили к работам. Стену памяти и постамент заменили. Имена погибших высекли на граните. Работы финансировались из Фонда капвложений.
Вадим Красносельский рекомендовал обновить и зеленые насаждения. Решено убрать старые кусты самшита и заменить их хвоей и розами.
Глава государства выразил благодарность всем, кто был задействован в реконструкции памятного места, а также сельчанам, бережно хранящим память о подвиге своих предков и каждого советского солдата, участвовавшего в Великой Отечественной войне.