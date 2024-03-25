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Правительство утвердило порядок использования помещений, находящихся в госсобственности

Правительство утвердило порядок использования помещений, находящихся в госсобственности
фото: government.gospmr

Утвержден порядок использования помещений, находящихся в государственной собственности. Принятый документ позволит урегулировать правовые отношения, связанные с неправомерной эксплуатацией жилых помещений нанимателями и членами их семей. Также он направлен на выявление пустующих и самоуправно занятых площадей государственного жилищного фонда, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.

Механизм действия Положения представил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник в ходе еженедельного заседания. Благодаря разработанной мере будет проще выявлять случаи неправомерного использования жилья, включая взаимодействие с исполнительными органами и обмен информацией об инцидентах разрушения или порчи помещений, а также нарушениях прав и интересов соседей.

Согласно редакции нормативно-правового акта, один раз в шесть месяцев комиссией будет проводиться плановое обследование. Оно позволит выявить наличие нарушений законодательства. В случае поступления в ответственные органы жалоб, комиссия вправе провести внеплановую проверку.

Этот шаг способствует обеспечению сохранности и правильного использования государственного имущества, поддерживая постоянное взаимодействие между госорганами и предприятиями. Кроме того, механизм предполагает укрепление правопорядка и обеспечение справедливости в использовании жилищного фонда республики.

В продолжении данной темы, Вице-премьер рассказал о разработке государственной информационной системы «Государственное имущество». Ее внедрение является одним из поручений Главы государства в рамках развития информационных и телекоммуникационных технологий республики.

На сегодняшний день в Приднестровье отсутствует информационная платформа, содержащая систематизированную информацию о госимуществе. Из-за чего возникает ряд трудностей, в частности, при принятии органами госвласти и управления своевременных решений в отношении жилищного фонда.

«В этом вопросе должен быть реализован системный подход. Речь идет о создании платформы. Там будет информация не только о государственном, но и муниципальном имуществе», – пояснил Сергей Оболоник.

В первую очередь создание ресурса «Государственное имущество» направлено на повышение эффективности, прозрачности осуществления функций по управлению помещениями, а также организацию электронного взаимодействия между органами государственной власти и гражданами. Кроме того, будет обеспечено и получение достоверной информации об объектах имущества государственной формы собственности в электронном виде.

По мнению Председателя Правительства Александра Розенберга, такая платформа должна быть внедрена не только на государственном, но и на муниципальном уровне. Ее необходимо разработать для каждого района республики отдельно.

«Мы ее централизовано не сможем наполнить. Каждый муниципалитет должен вести свою соответствующую базу, но платформа у всех должна быть одинаковая. Принцип ведения, наполнения, требования и база данных должны быть едиными», – Премьер нацелил профильные ведомства на продолжение продуктивной работы в этом направлении.
  • Вчера, 19:14
  • DTV
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