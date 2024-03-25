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Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 25 марта, поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана, передаёт iz.ru
Авторы проекта резолюции призывают «к немедленному прекращению огня» на время Рамадана, которое должно будет привести к «постоянному устойчивому перемирию».
Проект подготовили Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Словения и Швейцария. Так, 14 стран проголосовали за резолюцию, никто не выступил против. США воздержались и не наложили вето.
Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя перед голосованием предложил поправку к проекту резолюции, чтобы попытаться добиться более устойчивого прекращения огня в Газе. На нее наложили вето: трое проголосовали за поправку, одна страна — США — против, 11 воздержались.
В СБ ООН приняли резолюцию без учета поправки российского постпредства. Небензя ранее заявлял, что его не устроил факт смягчения формулировок в резолюции, так как они могут быть истолкованы неправильно. По его словам, это может позволить «Израилю возобновить военную операцию в секторе Газа в любой момент после истечения прекращения огня».
Заседание Совбеза началось с минуты молчания в память о жертвах теракта, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Ранее, 21 марта, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указал, что США по-прежнему не заинтересованы в прекращении огня в секторе Газа и не добавили призыв к нему в новом проекте своей резолюции по ситуации в анклаве. Он подчеркнул, что гуманитарным агентствам в Газе нужна не такая резолюция. Упоминания важности каких-либо действий и простые призывы в документах СБ ООН не приведут к их исполнению в реальности, нужны прямые жесткие указания.
В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Al Hadath заявил, что США передали на рассмотрение в СБ ООН резолюцию, в которой содержится призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Он выразил надежду, что другие страны поддержат этот проект.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался отправить израильскую делегацию в США, после того как Вашингтон не наложил вето на резолюцию ООН, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом 25 марта сообщило издание Jpost, сообщают "Известия"
«США отступили от своей последовательной позиции в Совете Безопасности с начала войны», — заявили в канцелярии премьер-министра.
Отказ ветировать резолюцию стал явным отказом США от ранее занимаемой ими позиции, добавили в офисе израильского премьера.