Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, утром 25 марта в Бендерах на улице 40 лет Победы произошла авария с тремя автомобилями.
Пожилой мужчина за рулём припаркованного BMW начал движение в тот момент, когда в попутном направлении ехал Volkswagen. Его ударом откинуло на встречную полосу, где машина врезалась в маршрутку. Последняя на конечной остановке дожидалась отправления.
Пассажиров в маршрутке не было.
По предварительным данным, все водители были пристёгнуты, трезвы.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Больше всего досталось Volkswagen.