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ДТП в Бендерах с тремя автомобилями

ДТП в Бендерах с тремя автомобилями
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, утром 25 марта в Бендерах на улице 40 лет Победы произошла авария с тремя автомобилями.

Пожилой мужчина за рулём припаркованного BMW начал движение в тот момент, когда в попутном направлении ехал Volkswagen. Его ударом откинуло на встречную полосу, где машина врезалась в маршрутку. Последняя на конечной остановке дожидалась отправления.

Пассажиров в маршрутке не было.

По предварительным данным, все водители были пристёгнуты, трезвы.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Больше всего досталось Volkswagen.

Проводится разбирательство.

ДТП в Бендерах с тремя автомобилями

ДТП в Бендерах с тремя автомобилями
фото: mvdpmr.org
  • Вчера, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 68
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