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Приднестровский МИД прокомментировал заявления офиса политпредставителя РМ Олега Серебряна

Приднестровский МИД прокомментировал заявления офиса политпредставителя РМ Олега Серебряна
фото: sk.gospmr.org, электрический моторчик дрона с фрагментом лопасти

Сегодня офис политпредставителя Молдовы Олега Серебряна назвал видеомонтажом материалы взрыва вертолёта в Тирасполе. «Новости Приднестровья» обратились в МИД ПМР с просьбой прокомментировать высказывания Кишинева.

Ответ МИД ПМР опубликован novostipmr.com:

«Молдавская сторона повела себя предсказуемо, хоть и малоадекватно. РМ не обращалась в адрес Приднестровья с просьбой предоставить какие-либо сведения об инциденте, в результате которого произошел подрыв вертолёта на авиационной площадке одной из воинских частей в городе Тирасполе.

Ни у кого нет сомнений в диверсии, осуществлённой посредством удара дроном. На месте происшествия криминалисты собрали необходимые улики для проведения соответствующих экспертиз. В частности, есть заявление Следственного комитета ПМР. Наше следствие неизбежно установит и взрывчатое вещество, которым был начинён беспилотник, и другие детали, которые позволят сделать однозначное заключение по факту произошедшего. Отрицать этот инцидент смехотворно.

Что касается спекуляций молдавской стороны, то это попытка информационно замаскировать и скрыть глубину серьёзности событий, связанных с террористической угрозой на территории Приднестровья. Эту же модель пассивного игнорирования молдавские власти использовали в феврале прошлого года, когда приднестровские силовики предотвратили теракт, который готовился против руководства Приднестровья и представителей ОБСЕ.

Молдавская сторона ставит себя в нелепое положение подобными неуместными и ангажированными комментариями. Необходимо прекратить манипулировать общественным мнением и дождаться завершения следствия. Подчеркну, что лишь выводы приднестровских специалистов позволят получить объективную картину случившегося 17 марта».

Опубликованы фотографии фрагментов дрона, которым взорвали вертолёт в Тирасполе.

  • Вчера, 20:12
  • DTV
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