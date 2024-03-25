«Молдавская сторона повела себя предсказуемо, хоть и малоадекватно. РМ не обращалась в адрес Приднестровья с просьбой предоставить какие-либо сведения об инциденте, в результате которого произошел подрыв вертолёта на авиационной площадке одной из воинских частей в городе Тирасполе.
Ни у кого нет сомнений в диверсии, осуществлённой посредством удара дроном. На месте происшествия криминалисты собрали необходимые улики для проведения соответствующих экспертиз. В частности, есть заявление Следственного комитета ПМР. Наше следствие неизбежно установит и взрывчатое вещество, которым был начинён беспилотник, и другие детали, которые позволят сделать однозначное заключение по факту произошедшего. Отрицать этот инцидент смехотворно.
Что касается спекуляций молдавской стороны, то это попытка информационно замаскировать и скрыть глубину серьёзности событий, связанных с террористической угрозой на территории Приднестровья. Эту же модель пассивного игнорирования молдавские власти использовали в феврале прошлого года, когда приднестровские силовики предотвратили теракт, который готовился против руководства Приднестровья и представителей ОБСЕ.
Молдавская сторона ставит себя в нелепое положение подобными неуместными и ангажированными комментариями. Необходимо прекратить манипулировать общественным мнением и дождаться завершения следствия. Подчеркну, что лишь выводы приднестровских специалистов позволят получить объективную картину случившегося 17 марта».
Опубликованы фотографии фрагментов дрона, которым взорвали вертолёт в Тирасполе.