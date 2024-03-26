фото: AP Photo / J. Scott Applewhite Здание Госдепартамента в США
Все резолюции Совета Безопасности являются нормами международного права. Об этом напомнил представитель генсека ООН Фархан Хак, сообщила Al Jazeera, передаёт eadaily.com
«Таким образом, они имеют такую же обязательную силу, как и международное право», — подчеркнул чиновник ООН. Послы Палестины и Мозамбика также отвергли претензии США.
«Резолюции Совета Безопасности имеют обязательную силу, — сказал Рияд Мансур, постпред Палестины. — И если Израиль не собирается его выполнять, то Совет Безопасности обязан использовать главу 7 для принятия мер, в том числе карательных, чтобы заставить подчиниться резолюции Совета Безопасности».
Отметим, что Глава 7 устава ООН позволяет Совету Безопасности санкционировать действия, варьирующиеся от санкций до военного вмешательства.
Как известно, сразу после принятия резолюции СБ ООН, призывающей к немедленному прекращению огня, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд поспешила охарактеризовать документ как «необязательный», дескать, последствия резолюции, скорее всего, не будут ощущаться на местах в Газе.
Высшие должностные лица Израиля указали, что пока они не будут выполнять резолюцию.
«Государство Израиль не прекратит огонь. Мы уничтожим ХАМАС и продолжим борьбу до тех пор, пока все до последнего заложники не вернутся домой», — написал министр иностранных дел страны Исраэль Кац в социальных сетях, сообщила газета The New York Times.
Резолюция о прекращении огня в секторе Газа, как и все другие, принятые Советом Безопасности ООН, является неоспоримой и обязательной. Об этом заявил 25 марта постоянный представитель России при организации Василий Небензя, сообщает iz.ru
Таким образом он прокомментировал слова постпреда США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд о том, что резолюция СБ ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа не является обязательной к исполнению.
«Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны. Сожалею, что постоянный представитель Томас-Гринфилд не читала Устав ООН», — подчеркнул Небензя.