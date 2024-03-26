Специалисты из Датского технологического университета (DTU) рассказали о разработке необычного искусственного интеллекта, который сможет предвидеть ключевые этапы жизни человека и проследить его путь вплоть до смерти.
Авторы проекта life2vec хотят изучить закономерности и взаимосвязи, которые позволяют выявить системы глубокого машинного обучения, для прогнозирования широкого спектра медицинских и социальных явлений, передает lifehacker.ru
Программа предусматривает предсказание любого события. Но для этого ей нужно «скормить» колоссальный массив данных о жизни людей. Алгоритм похож на те, что используют популярные нейросети, такие как ChatGPT, но в качестве переменных используются факторы, влияющие на жизнь людей: от условий рождения и полученного образования до социальных выплат и даже графика работы.
Авторы исследования подчёркивают, что их разработка ещё не опубликована в Сети и доступна только узкому кругу специалистов. В основу обучающих данных для программы легли анонимные сведения о шести миллионах жителей Дании, предоставленные статистическим агентством.
Анализ работы алгоритма показал, что в вопросах предсказания смерти он верен в 78 процентах случаев. А, например, в прогнозировании переезда в другой город или другую страну достоверность составила 73 процента.
При оценке смертности рассматривались именно ранние случаи: для возраста от 35 до 65 лет. Основываясь на данных, проанализированных за период с 2008 по 2016 год, прогнозировалось, умрёт ли человек в следующие четыре года. Авторы разработки считают её перспективной, но подчёркивают, что она не готова к использованию вне исследований.
При этом появление информации о разрабатываемой программе дало почву для развития мошеннических схем. Появились дельцы, которые предлагают людям рассчитать их жизненный путь и даже предсказать момент смерти. Доверчивые люди предоставляют свои личные данные и платят деньги.
Отметим, что прогностические алгоритмы уже используются некоторыми компаниями для оценки поведения людей. Этим занимаются маркетинговые компании, а также страховщики, которым важно проанализировать риски для расчёта премий.
Авторы life2vec утверждают, что их проект должен служить в первую очередь на пользу обществу и помогать прогнозировать неблагоприятные события, связанные, например, с риском развития того или иного заболевания.