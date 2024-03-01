Генеральный инспекторат по миграции представил обновленную статистику по документированию граждан Украины на территории Республики Молдова.
Миграционное ведомство выступило с разъяснениями, в том числе относительно приобретения гражданства Республики Молдова гражданами Украины, сообщает noi.md
Так, в период с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года, по данным Государственного реестра населения, 2280 граждан Украины обратились с просьбой о приобретении гражданства страны в соответствии с Законом о гражданстве Республики Молдова.
Из них 2094 украинца получили гражданство Республики Молдова.
В то же время за отчетный период 804 украинца были признаны гражданами Республики Молдова согласно ст. 12 п. (1) и ст. 12 п. (11) указанного закона.