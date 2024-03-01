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Более 2 тыс. украинцев получили гражданство Молдовы за одну неделю

Более 2 тыс. украинцев получили гражданство Молдовы за одну неделю
фото из открытых источников

Генеральный инспекторат по миграции представил обновленную статистику по документированию граждан Украины на территории Республики Молдова.

Миграционное ведомство выступило с разъяснениями, в том числе относительно приобретения гражданства Республики Молдова гражданами Украины, сообщает noi.md

Так, в период с 24 февраля 2022 года по 29 февраля 2024 года, по данным Государственного реестра населения, 2280 граждан Украины обратились с просьбой о приобретении гражданства страны в соответствии с Законом о гражданстве Республики Молдова.

Из них 2094 украинца получили гражданство Республики Молдова.

В то же время за отчетный период 804 украинца были признаны гражданами Республики Молдова согласно ст. 12 п. (1) и ст. 12 п. (11) указанного закона.

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