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Заседание Правительства: ко Дню Бендерской трагедии будет выплачена единовременная матпомощь

Заседание Правительства: ко Дню Бендерской трагедии будет выплачена единовременная матпомощь
фото из открытых источников

На заседании Приднестровского Правительства утвердили Положение о порядке выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры. Документ представила министр по социальной защите и труду Елена Куличенко.

Размер пособия составит 200 рублей. В заявке на финансирование указаны 536 получателей. Всего на поддержку льготных категорий граждан направят 107,2 тыс. рублей. Выплаты начнутся в июне 2024 года, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.

На них могут претендовать участники боевых действий по защите ПМР, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, а также ставшие инвалидами I группы общего заболевания; один из родителей и вдовы, не вступившие в повторный брак, защитников Приднестровья. Кроме того, в список включены несовершеннолетние дети участников боевых действий по защите ПМР в возрасте до 18 лет. Если они являются студентами и обучаются по очной форме, то выплаты положены вплоть до окончания учебного заведения, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Представителям указанных категорий, которые получают пенсии в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики и состоят на учете в центрах социального страхования и социальной защиты, выплата единовременной материальной помощи будет осуществляться на основании имеющихся в госорганах документов. Тем, кто получает пенсию по законодательству иностранного государства, необходимо предоставить заявление и документы в соответствии со статусом.

Например, для членов семей это: документ, удостоверяющий личность заявителя, для детей до 18 лет – свидетельство о рождении; извещение о гибели либо свидетельство о смерти, свидетельство о браке – для супруги (супруга), свидетельство о рождении погибшего – для одного из родителей; банковские реквизиты, если заявитель пожелал получить единовременную матпомощь в безналичной форме.

Стоит отметить, что сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, справки органов записи актов гражданского состояния о невступлении в повторный брак запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти республики.

  • Сегодня, 09:25
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