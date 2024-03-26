Конституционный суд Молдовы признал не соответствующими Основному закону страны поправки в Кодекс о выборах, которые запрещали представителям запрещенной партии "Шор" участвовать в выборах, сообщает Sputnik
"Сегодня КС принял решение, которое соответствует нормам закона, Конституции и нормам европейской практики и Венецианской комиссии", - так прокомментировал решение Конституционного суда юрист запрещенной партии "Шор" Аурелиу Коленко.
Поправки, которые внесла правящая PAS в законодательство 4 октября 2023 года, ограничивали участие представителей так называемых "неконституционных" партий в выборах. Инициатива об отстранении представителей "Шор" от выборов принадлежит одиозной Комиссии по ЧС.
В тот же день соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте и тут же принят сразу в двух чтениях голосами правящей партии. Принятый законопроект обжаловали в КС депутаты запрещенной партии "Шор" Марина Таубер, Регина Апостолова, Денис Уланов, Вадим Фотеску и Петр Жардан.
Запрет партии "Шор" в Молдове
Конституционный суд Молдовы 19 июня 2023 года принял решение признать партию "Шор" не соответствующей Основному закону страны. В состав КС, принявшего это решение, вошли Николае Рошка, Люба Шова и Домника Маноле. Судьи Сергей и Владимир Цуркан выразили особое мнение. Это первый в истории независимой Молдовы запрет политической партии после 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.
В конце июля парламент принял законопроект, который предусматривает, что члены политических партий, признанных неконституционными, не смогут выставлять свои кандидатуры на выборах в Молдове в течение периода от трех до пяти лет.
Депутаты Марина Таубер, Вадим Фотеску, Петру Жардан, Регина Апостолова и Денис Уланов 26 сентября 2023 года подали в Конституционный суд обращение с просьбой о контроле конституционности статьи Кодекса о выборах, согласно которой запрещается сроком до пяти лет баллотироваться лицам, которые на день принятия КС решения о признании политической партии неконституционной занимали должность члена исполнительного органа политической партии, объявленной неконституционной, а также лицам, занимавшим выборные должности со стороны политической партии, признанной неконституционной.
Конституционный суд Молдовы на заседании 28 сентября постановил приостановить действие этой статьи до разрешения дела по существу. На заседании 3 октября КС признал незаконными поправки в Кодекс о выборах, которые лишают права участвовать в выборах членов политических формирований, признанных неконституционными, в частности представителей запрещенной в стране партии "Шор". Однако с отдельным мнением по этому вопросу выступили судьи КС Николае Рошка и Люба Шова.
Гросу о решении КС: Мы не позволим преступным группам подорвать демократию
Власти намерены внести очередные изменения в законодательство, чтобы ограничить право участвовать в избирательных процессах запрещенной партии "Шор" и не позволить "преступным группировкам" захватить власть в стране.
Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, комментируя решение Конституционного суда Молдовы, который сегодня признал не соответствующими Основному закону поправки в избирательный Кодекс, запрещающие участвовать в выборах членам неконституционных партий, передает tv8.md
Гросу отметил, что власти внесут новые поправки, чтобы ограничить право избираться для связанных с беглым олигархом политиков.
"Мы скорректируем законодательство в соответствии с решением Конституционного суда, но не позволим преступным группировкам захватить избирательные процессы и подорвать демократию в Республике Молдова", — заявил Гросу.