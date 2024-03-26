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Сергей Оболоник: Кишинев создает заслон беспошлинной торговле ПМР с ЕС

Сергей Оболоник: Кишинев создает заслон беспошлинной торговле ПМР с ЕС
фото: novostipmr.com

Действия властей Молдовы по отношению к Приднестровью сегодня фактически приводят к нефункциональности режима беспошлинной торговли ПМР с Европейским союзом. Кишинев создает заслон этому режиму, вводя различные тарифные и нетарифные ограничения.

Об этом на международной конференции «Приднестровье в реалиях геополитического противостояния: блокада-2024» заявил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник. Конференция была организована Центром изучения миротворчества и прошла сегодня в Приднестровском госуниверситете, информирует novostipmr.com

Сергей Оболоник напомнил, что Молдова усилила экономическое давление на ПМР с 2019 года, когда началось блокирование счетов приднестровских предприятий в коммерческих банках РМ. С 2022 года Приднестровье столкнулось с самыми различными экспортно-импортными ограничениями, бюрократическими барьерами, новыми сборами (экологическими и таможенными) и платными процедурами. Это привело к удорожанию в республике лекарств и других товаров первой необходимости, а также к сложностям в работе предприятий – вплоть до их остановки.

Шоком для приднестровской экономики стало введение Молдовой таможенных пошлин с начала 2024 года. Из-за этого в январе товарооборот республики сократился на 19%. В феврале произошло определенное его восстановление, но далеко не полное.

«Все равно 11% того, что завозилось раньше, мы потеряли. С начала года меньше ввозится обуви, одежды, хлопка, лекарств, удобрений, сахара, масла животного и растительного», - рассказал Сергей Оболоник.

Он обратил внимание на то, что банковская блокада серьезно усугубляет действие таможенных пошлин Молдовы. Приднестровские предприятия не могут открывать счета в Молдове, а если у них нет счетов, то они не могут получить преференциальный сертификат Евро-1, дающий право на беспошлинный ввоз товаров.

«Получается, что один и тот же товар, например из Италии, в Молдову ввозится без пошлин, а в Приднестровье - с пошлинами», - констатировал сегодня Сергей Оболоник.

Он напомнил об оценках приднестровских экспертов: минимальные потери от пошлин, введенных РМ, в 2024 году составят 12 миллионов долларов. Но, скорее всего, эти потери могут быть гораздо больше – вплоть до 33 миллионов долларов, опять же из-за того, что приднестровские предприятия далеко не всегда смогут получить преференциальные сертификаты.

«Эти 33 миллиона с учетом классических законов экономики вынуждены будут оплатить непосредственно жители Приднестровья, покупая в магазинах подорожавшие товары», - сказал глава Минэкономразвития.

Он обратил внимание также на другую сторону проблемы: из-за различных импортных ограничений со стороны Молдовы Приднестровье вынуждено закупать все больше товаров, в том числе и первой необходимости, в РМ. Однако в их цене уже заложен молдавский налог на добавленную стоимость. Это тоже ведет к удорожанию товаров.

«НДС, оседающий в бюджете РМ, за последние годы вырос почти на 15 миллионов долларов: с 17 миллионов в 2019 году до 32 миллионов в 2023 году», - отметил Сергей Оболоник.

В целом дополнительные затраты предприятий Приднестровья от таможенных пошлин РМ, молдавского НДС и последствий банковской блокады в нынешнем году могут достичь порядка 100 миллионов долларов. Это около 10% приднестровского ВВП.

«Даже в кризисные периоды – пандемии COVID-19, кризиса 2008 года - темпы падения ВВП большинства стран составляли не более 6%, и эти 6% ощущались населением очень болезненно и тяжело», - подчеркнул глава Минэкономразвития, добавив, что «никакие предшествующие региональные кризисы не оказывали столь пагубного действия на экономику Приднестровья, как односторонние шаги Молдовы».
  • Сегодня, 21:07
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