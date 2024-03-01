Комитеты ЕП почти единогласно одобрили новый закон о борьбе с отмыванием денег. По данным голосования, за закон проголосовали 74 парламентария, при этом лишь пять членов парламента высказались против, а пять воздержались.
Этот закон предполагает запрет наличных платежей в бизнесе свыше €3 тыс. в анонимной форме и свыше €10 тыс. в принципе. Также запрещены анонимные транзакции с криптовалютами на кастодиальные кошельки любых сумм, передает incrussia.ru
Ставка на сторонние управляемые кошельки, или так называемые кастодиальные кошельки, означает, что управлением кошельком занимается третье лицо, а не сам пользователь. Классическим примером таких кошельков являются кошельки на криптовалютных биржах, где личные ключи находятся не у пользователей, а у биржи. Поскольку большинство криптовалютных бирж подчиняются строгим правилам KYC (подтверждение личности клиента), возможность совершения анонимных транзакций на такие кошельки крайне мала. Биржи точно знают, кто передает им криптовалюту, поэтому такие транзакции не попадают под действие нового закона.
Документ уточняет, что запрет на анонимные транзакции не касается поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также поставщиков некастодиальных кошельков. Это связано с тем, что эти поставщики не имеют непосредственного доступа или контроля над криптоактивами пользователей. Такие кошельки, как правило, требуют от пользователя самостоятельно хранить и управлять своими личными ключами.
Длительность окончательного утверждения закона в Европейском союзе может иметь разный характер и зависит от множества факторов, таких как тип процедуры, сложность закона, разногласия между государствами-членами, Европейским парламентом и Советом ЕС, а также юридические аспекты, необходимость перевода и технической экспертизы. В случае возникновения разногласий или потребности в изменениях проводятся переговоры с Советом ЕС.
В соответствии с общими процедурами Европейского союза, одобренные законы обычно вступают в силу в течение трех лет после их принятия. Однако юридическая фирма Dillon Eustace прогнозирует, что эти законы могут начать действовать раньше установленного срока вступления в силу. Сейчас часть криптовалютных транзакций, связана с незаконной деятельностью всего на 0,34%. В 2023 году этот процент еще больше сократился, в частности, в сфере отмывания денег с использованием криптовалют.
Количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. В прошлом году за аналогичный период их было зафиксировано 60 тыс. Правительственные эксперты при этом заявляли, что «Прозрачный блокчейн» используется в некоторых странах Центральной Азии, также разработкой интересуются арабские, африканские и латиноамериканские государства.