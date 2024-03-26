Глава Правительства Александр Розенберг принял участие в расширенной отчетной коллегии Министерства по социальной защите и труду. В ходе онлайн-диалога руководитель ведомства Елена Куличенко подвела итоги работы министерства за 2023 год и рассказала о задачах и перспективах развития в текущем году.
Министр подробно остановилась на каждом направлении деятельности, которые курирует ведомство. В первом блоке она осветила работу в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, включая пенсионное обеспечение. Говоря о последнем, Елена Куличенко отметила, что выплата пенсий в 2023 году была профинансирована на 1,88 млрд. рублей, что на 0,6% выше расходов в 2022 году и на 4,5% – 2021 года. В прошлом году численность получателей пенсии составила свыше 96,2 тыс. человек. Из них 4 тыс. получали социальную пенсию, остальные – трудовые, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
«С целью увеличения размера пенсий с 1 февраля прошлого года на 5% был увеличен минимальный размер пенсии по возрасту, который составил 727 рублей, а также же минимальный размер пенсии для исчисления надбавок, повышений и дополнительных социальных выплат, который составил 422 рубля, — отметила Елена Куличенко и добавила. – Таким образом, средний размер пенсии на 31 декабря 2023 года сложился в размере 1 538 рублей, что на 6,3 % более, чем в 2022 году».
Министр отметила плановую работу по переходу на систему банковского обслуживания для получения пенсий в безналичной форме. Сегодня 69% данной категории населения пользуются этой услугой. В свою очередь Глава Правительства подчеркнул важность продолжения работы по автоматизации процесса назначения пенсий и упрощению процедуры сбора необходимых документов. Он считает необходимым минимизировать бюрократические барьеры для пожилых людей.
«Мы на государственном уровне должны выстраивать такое взаимоотношение, чтобы все документы, в которых мы нуждаемся для назначения пенсии, мы получали в рамках межведомственного обмена, причем независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Вот к этому нужно стремиться. Это, конечно, цель максимальная, но поэтапно мы должны эти вещи настраивать», — сделал акцент Александр Розенберг
Далее докладчик отметила, что в сфере государственного социального страхования работающим застрахованным гражданам были выплачены пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и на рождение детей на сумму 160,5 млн. рублей. Была продолжена работа по оздоровлению работающих застрахованных граждан и их детей. Так, на приобретение путевок в летние лагеря было выделено 10,2 млн. рублей, что позволило оздоровить более 3 тыс. детей. При этом застрахованные работающие граждане оплачивали 20% стоимости путевки. Кроме того, 244 путевки были выданы бесплатно детям из семей защитников ПМР и из многодетных семей.
Александр Розенберг подчеркнул необходимость не только отслеживать количество детей, которые отдохнули в лагерях, но и оценивать общую потребность в летнем оздоровлении на республиканском уровне: «Мы должны понимать, какие мощности у нас для этого есть? Что необходимо сделать для того, чтобы у нас каждый ребенок мог получить летнее оздоровление? Каждый, подчеркиваю, каждый, по возрасту подходящий. Вот в этом направлении нужно работать».
В отчетном периоде одним из ключевых аспектов социального страхования оставалась государственная поддержка семей с детьми через выплату гарантированных государством пособий. На покрытие пособий по материнству было выделено 40 млн рублей, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем году. Это связано с уменьшением рождаемости, отметила министр. Для улучшения демографической ситуации, акцентировала внимание Елена Куличенко, необходимо продолжить работу по увеличению размера пособий при рождении ребенка и по уходу за ним.
«Следует отметить, что с 1 февраля 2023 года на 10% были увеличены размеры пособий. В частности, пособия при рождении первого ребенка, на второго и последующих детей, пособия по уходу за ребенком до двух лет, также увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка, которое получают малообеспеченные семьи», — проинформировала глава Минсоцзащиты.
Одним из основных направлений деятельности министерства является социальная защита населения. Несмотря на дефицит республиканского бюджета, финансирование мероприятий по соцзащите проводилось в полном объёме. Более того, были расширены льготы для различных категорий инвалидов и их опекунов, включая бесплатное обеспечение специальными средствами для ухода, ежемесячные денежные выплаты на приобретение необходимых средств, компенсации за приобретение глазных протезов и другие.
Приоритетным направлением министерства в области социального обслуживания была поддержка и улучшение деятельности стационарных учреждений социального обслуживания. Сегодня в них находятся более 800 граждан пожилого возраста и инвалидов. Елена Куличенко отметила загруженность данных организаций, что не позволяет разместить всех нуждающихся граждан. Участников онлайн-конференции интересовало, как профильное ведомство видит разрешение возникшей ситуации. Министр подчеркнула, что развитие базы для размещения данных граждан может стать ключевым решением. Работа в этом направлении уже ведётся.
«В Дойбанах на площадке сельской врачебной амбулатории строится дом для проживания ветеранов. Средства в размере 2,5 млн были освоены в прошлом году. В этом году выделено 5,8 млн по Фонду капитальных вложений. Это перспектива развития для территории по направлению Григориополь, Дубоссары, Рыбница, Каменка. По психоневрологическим интернатам в силу наличия очередности мы говорим о строительстве корпуса на территории психоневрологического интерната города Тирасполь вместимостью на 100 человек. На эти цели выделены средства по Фонду капитальных вложений. Даны поручения Президента изучить возможности, подготовить проектные мощности и технические условия по строительству социального объекта в селе Суклея на базе бывшей школы», — отметила Елена Куличенко.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил, что поручение Президента должно быть исполнено в полном объеме в текущем году.
Среди актуальных в прошлом году оставался вопрос занятости населения и снижения уровня безработицы. За отчетный период зарегистрировано в качестве лиц, ищущих работу, 4,4 тыс. человек. Это на 4,3% меньше, чем в 2022 году. Официально признаны безработными 2 213 человек, что на 23,7% меньше, чем в 2022 году. В 2023 году трудоустроен 1 071 человек, что на 10% больше, чем в 2022 году.
«Основными факторами, которые влияли на трудоустройство граждан в 2023 году, являлись спрос и предложение рабочей силы, сохранение дефицита кадров, особенно по квалифицированным рабочим профессиям, и преобладание в структуре предложения рабочей силы граждан, не имеющих профессионального образования, граждан, ранее работавших на рабочих местах, не требующих квалификации, а также граждан, потерявших квалификацию по имеющейся специальности в связи с длительным перерывом в работе», — отметила глава Минсоцзащиты.
Комментируя работу ведомства в этом направлении, Глава Правительства отметил, что политику занятости населения необходимо и дальше направлять на повышение мотивации к труду и ускорению процесса трудоустройства. Также Александр Розенберг обратил внимание на важность адаптации образовательной программы в республике к существующим вакансиям на рынке труда.
«Вы в докладе озвучили прямо наименование профессий, по которым у нас сегодня есть вакансии. Я еще раз призываю совместно с Министерством просвещения все-таки обратить внимание на то, по каким специальностям у нас сегодня проводится обучение. Мы должны максимально обеспечить возможность получения соответствующей специальности именно по тем вакансиям, которые у нас есть», – акцентировал внимание Александр Розенберг.
Также Премьер отметил, что 2024-й – год семейных ценностей, а значит одним из важных направлений является сфера опеки, попечительства и усыновления. В связи с этим он поручил подготовить предложения по повышению мотивации к усыновлению детей и упрощению самой процедуры. В завершении своего выступления Александр Розенберг нацелил коллектив министерства на дальнейшее развитие семейных ценностей.
«В рамках Года семейных ценностей мы должны в первую очередь обратить внимание на деток и политику, которая связана с институтом брака. Мы должны эти меры продолжать вырабатывать, причем меры действенные, для того, чтобы сократить количество разводов и увеличить количество браков», — сказал Премьер.
В целом Александр Розенберг отметил продуктивную работу ведомства в отчетном периоде и признал ее удовлетворительной.