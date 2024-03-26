В Агентстве государственных услуг Молдавии на днях была зарегистрирована новая политическая партия — Partidul Reîntregirii Naționale «Acasă» (Партия национального воссоединения «Дом»). Её председатель Валентин Долганюк на пресс-конференции объявит о создании унионистского политического движения.
По словам лидера политформирования, их организация насчитывает всего около тысячи сторонников в республике. Они приняли декларацию о создании Евро-унионистской конвенции, в которой «обязуются объединить все румынское, чтобы осуществить то, о чем говорится в Декларации независимости от 27 августа 1991 года — возвращение в пространство нашего становления», сообщает eadaily.com
Другими словами, ПНВ «Дом» будет выступать за ликвидацию молдавской государственности, путем присоединения «Бессарабии» (территория современной Молдавии) к Румынии.
«Ответственная за наше румынское прошлое, настоящее и будущее, группа румын с востока от Прута вместе с румынскими депутатами первого парламента, голосовавшими за Декларацию независимости от российской империи, образовала Партию национального воссоединения „Дом“, организацию, которая идет только с одним желанием — возвращением в пространство нашего становления. Мы стремимся объединить все румынское, чтобы завершить то, что указано в Декларации независимости от 27 августа 1991 года», — подтвердил соучредитель объединения Игорь Григорьев (судя по имени и фамилии, далеко не румын. — прим. EADaily).
Председатель Партии национального воссоединения «Дом», украинец Валентин Долганюк также является одним из основателей проевропейской партии «Платформа DA». Он был депутатом первого парламента Республики Молдавия и двух последующих созывов от Христианско-демократической народной партии. А с 1998 по 1999 год даже вице-премьером страны.