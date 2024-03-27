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"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии

"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии
фото из открытых источников

В ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам, такое предупреждение президент страны Александр Вучич опубликовал на своей странице в Instagram*, сообщает РИА Новости

"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нам предстоят. Будет тяжело, как никогда тяжело", — написал он.

Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии.

Как предполагает боснийская радиостанция Radio Sarajevo, президент мог иметь в виду решение Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.

Кристиан Шмидт не раз вызывал недовольство представителей Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины. Сербы не признают полномочия Высокого представителя, указывая на отсутствие у Шмидта разрешения Совбеза ООН. Во вторник глава Республики Сербской Милорад Додик отказался принимать поправки Высокого представителя в законодательство о выборах.

На днях учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил о трагической годовщине - начале военной операции НАТО против Югославии.

Сербы великолепно помнят трагедию, которую на их землю обрушил Североатлантический альянс. Главной причиной наступательной операции "Союзническая сила" руководство блока назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". В действительности это было просто стирание Югославии с лица земли. По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тысяч боевых вылетов, целью свыше 10 тысяч из них было нанесение бомбовых ударов.

Малофеев выразил соболезнования сербам в день страшной годовщины. "Товарищеский матч между "Црвеной звездой" и "Зенитом" 23 марта начался с минуты молчания. Обеим сторонам было о ком скорбеть. У нас - кровавый теракт накануне. У сербов - страшная годовщина. Ровно 25 лет назад генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ генералу Уэсли Кларку начать военную операцию против Югославии. Начались бомбёжки. За неполных три месяца погибло 5,7 тысячи мирных жителей. Как если бы каждые два дня повторялся расстрел в "Крокусе", - отметил он.

Малофеев подчеркнул, что за безумными событиями 25 лет назад стояли западные миллиардеры, пишет dzen.ru
  • Сегодня, 08:10
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