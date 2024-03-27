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Сербия назвала новую сумму компенсации за ущерб от бомбардировок НАТО Югославии

Сербия назвала новую сумму компенсации за ущерб от бомбардировок НАТО Югославии
фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Плата за ущерб Сербии со стороны НАТО должна составить не менее €500 млрд, заявила «Известиям» министр здравоохранения республики Даница Груичич.

«Вы знаете, они нам предлагают какой-то $1 млн или €1 млн, 200, 300 млн. И все говорят, что мы в Сербии неблагодарны, потому что они дают нам деньги. НАТО должен нам €500 млрд за то, что они сделали в 1999-м. Я им объясняю, что они нас настолько уничтожили тогда, что пусть дадут нам эту сумму безвозмездно, и может быть мы подумаем, стать ли нам друзьями», — сказала она.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что материальный ущерб, который альянс нанес сербскому народу и инфраструктуре в 1999 году, приблизительно оценивается в $100 млрд.

Количество заболевших раком за последние 20 лет в Сербии возросло в два раза, заявила «Известиям» министр здравоохранения республики Даница Груичич. Рост заболеваемости связан с бомбардировками НАТО в 1999 году.

«Количество заболевших онкологией выросло в два раза — с 19 тыс. в 1999 году до 40 тыс. в 2021-м. Всего в Сербии ежегодно лечатся от нее около 200 тыс. человек», — сказала она.

Министр добавила, что в Сербии очень высокая смертность от онкологических заболеваний.

«Мы практически всегда занимаем первое место. На втором — Черногория, которая была в составе Югославии. Интересно, что на третьем месте — Венгрия. Я это объясняю более высокой степенью агрессивности опухолей, которые хуже, чем раньше, реагируют на терапию», — отметила Даница Груичич.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Даницы Груичич «Известиям»
  • Сегодня, 08:52
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