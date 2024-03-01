Изображение: пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры
Улица Советская после реконструкции заметно преобразилась. Кроме прогулочной зоны, здесь две благоустроенные стоянки. Парковочных мест более трёхсот, но хватает их не всегда. Рядом вещевой и продуктовый рынки, много магазинов и не только. Почти каждый третий подъезжает на авто. Разгрузить центр города и решить проблему нехватки парковочных мест, городские власти разрабатывают Концепцию. Один из вариантов – сделать стоянку платной, передает пресс-служба Госадминистрации города.
«Парковку мы планируем запустить в первую декаду апреля. Режим: 15 минут-бесплатно, по оплате за полтора часа — мы ориентируемся на 5 рублей. Будут льготные режимы отстоя автотранспортных средств и для собственников, арендаторов, жителей близлежащих домов. Созданы все условия, организовано видеонаблюдение», — рассказал заместитель главы госадминистрации города Бендеры по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
В таком режиме парковки по Советской заработают в апреле. Оплата за стоянку — через паркоматы или мобильное приложение. Количество авто на душу населения выросло в разы. Ограничения помогут регулировать ситуацию.
«Изучив ситуацию, мы понимаем, что на местах бесплатной парковки оставляют машины на целый день либо собственники арендуемых помещений, либо люди, которые там работают, соответственно, ограничивая возможности покупателей, жителей, гостей нашего города в отстое автотранспорта», — пояснил заместитель главы госадминистрации города Бендеры по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Диордиев.
Бесплатные парковки останутся на улицах Гагарина, Калинина и у Преображенского собора. Парковаться там бесплатно можно будет только на полтора часа. Установят соответствующие знаки. Контроль будут осуществлять в том числе сотрудники ГАИ. Такой положительный опыт уже есть в столице. Механизм контроля и льготного режима еще дорабатывается. Он будет размещен на официальном сайте госадминистрации.