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Зеленский подтвердил назначение Данилова послом Украины в Молдове

Зеленский подтвердил назначение Данилова послом Украины в Молдове
Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова новым послом в Молдове.
Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает hromadske.ua.

По словам президента, Данилов сам говорил об этом, выражая свое видение дальнейшей работы. Зеленский также отметил, что для Украины Молдова является важным государством как с точки зрения вызовов безопасности, так и двустороннего взаимодействия.

Напомним, 29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. О причинах такого решения не сообщалось. Впоследствии народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что вместо Шевченко новым послом Украины в Молдове станет именно Данилов.

Ранее Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место назначили Александра Литвиненко, который ранее был главой Службы внешней разведки. Президент Украины отмечал, что Данилова переведут на другое направление.

Больше о Данилове

Он родился в городе Хрустальный (тогда — Красный Луч) Луганской области. В 1990-х годах Данилов был главой горсовета Луганска, а во время Оранжевой революции возглавлял луганский штаб кандидата в президенты Виктора Ющенко. В 2005 году Данилов также возглавлял Луганскую ОГА.

Кроме того, в 2006 году экс-секретарь СНБО стал депутатом Верховной Рады по списку от «Блока Юлии Тимошенко».

Данилов занимал должность секретаря СНБО с 2019 года. Его назначили на место Александра Данилюка, ушедшего в отставку из-за возможной отмены национализации «ПриватБанка».
  • Сегодня, 11:02
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