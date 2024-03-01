Президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова новым послом в Молдове. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении, передает hromadske.ua.
По словам президента, Данилов сам говорил об этом, выражая свое видение дальнейшей работы. Зеленский также отметил, что для Украины Молдова является важным государством как с точки зрения вызовов безопасности, так и двустороннего взаимодействия.
Напомним, 29 марта Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. О причинах такого решения не сообщалось. Впоследствии народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что вместо Шевченко новым послом Украины в Молдове станет именно Данилов.
Ранее Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. На его место назначили Александра Литвиненко, который ранее был главой Службы внешней разведки. Президент Украины отмечал, что Данилова переведут на другое направление.
Больше о Данилове
Он родился в городе Хрустальный (тогда — Красный Луч) Луганской области. В 1990-х годах Данилов был главой горсовета Луганска, а во время Оранжевой революции возглавлял луганский штаб кандидата в президенты Виктора Ющенко. В 2005 году Данилов также возглавлял Луганскую ОГА.
Кроме того, в 2006 году экс-секретарь СНБО стал депутатом Верховной Рады по списку от «Блока Юлии Тимошенко».
Данилов занимал должность секретаря СНБО с 2019 года. Его назначили на место Александра Данилюка, ушедшего в отставку из-за возможной отмены национализации «ПриватБанка».