С 31 марта 2024 года Болгария и Румыния станут членами Шенгенской зоны, однако с некоторыми ограничениями. Пограничный контроль с этими юго-восточными странами больше не будет распространяться на страны Шенгенской зоны. Кроме того, в обеих странах можно будет получить шенгенскую визу, пишет obzor.lt ссылаясь на «Лента.ру».
Болгария и Румыния стали членами ЕС в 2007 году. Присоединение стран к Шенгену рассматривалось с 2011 года, но во время голосований большинство государств блока, в частности Австрия и Нидерланды, не поддерживали такое решения.
Причиной несогласия присоединения Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне были сомнения в способности этих стран обеспечивать эффективный пограничный контроль и осуществлять борьбу с нелегальной миграцией. Помимо этого, чтобы присоединиться к Шенгенскому соглашению, страны-кандидаты должны выполнить ряд требований, которые касаются противодействия коррупции и организованной преступности.
Именно поэтому указанные страны вступают в зону Шенгена лишь частично. Отмечается, что данное решение было принято членами Совета Евросоюза единогласно. Пограничный контроль сохранится только на сухопутных границах между Болгарией и Румынией, Болгарией и Грецией, а также между Румынией и Венгрией. Пока не сообщается, когда контроль будет отменен.
Прежде всего изменения коснутся въезда в Болгарию и Румынию: теперь туда нельзя будет въехать по национальной визе Кипра, поскольку страна не является членом соглашения. Однако на Кипр можно будет поехать по болгарской национальной визе, выданной до 31 марта, либо по болгарской шенгенской визе.
Важно также учесть такой момент: в этом году в Европе начинает действовать новая система въезда и выезда, которая будет содержать личные данные и информацию по целям, месте и срокам поездки каждого иностранца. В связи с этим попасть в ЕС без биометрического паспорта будет невозможно.
Новая система въезда и выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES) начнет функционировать во второй половине 2024 года. Попасть в Европу без биометрического паспорта будет невозможно.
Система будет содержать личные данные и информацию по целям, месте и срокам поездки каждого иностранца, прибывшего в Европу. При первичном въезде каждому путешественнику также будет необходимо отсканировать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Эта информация хранится в системе три года, после чего автоматически удаляется.
При отказе путешественника предоставить биометрические данные он не сможет въехать на территорию европейских стран, которые приняли новую систему.
"Основное преимущество EES - экономия времени", - сообщает Еврокомиссия. Новая система позволит автоматизировать процедуру паспортного контроля и сэкономит время туристов.
Точные сроки запуска Entry/Exit System неизвестны. Система заработает во втором полугодии 2024 года, передает rg.ru.
По данным Еврокомиссии, в проекте участвуют 29 стран, входящих в Шенгенскую зону. Болгария и Румыния также присоединятся к системе EES.