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В Тирасполе пьяный водитель, пытаясь скрыться от ГАИ, совершил ДТП

В Тирасполе пьяный водитель, пытаясь скрыться от ГАИ, совершил ДТП
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Вечером 30 марта в дежурную часть ГАИ г. Тирасполь поступило сообщение о том, что со стороны жилого комплекса «ВГ-9» по центру едет автомобиль марки «Фольксваген», всячески нарушая правила дорожного движения.

Требование сотрудников ГАИ остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В результате на перекрестке улиц Мира и Карла Либкнехта водитель не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, снёс дорожный знак и наехал на дерево. В аварии никто не пострадал.

Молодой человек попытался покинуть место ДТП, но был задержан инспекторами ДПС. Как выяснилось, 21-летний водитель сел за руль пьяным. Это подтвердило освидетельствование с помощью алкотестера, который показал 0,725 мг/л –алкогольное опьянение.

Нарушитель привлечён к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. За управление транспортом в нетрезвом состоянии ему грозит штраф до 3680 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет. Кроме того, на водителя выписано еще 5 постановлений о привлечении к административной ответственности: за нарушение правил маневрирования, выезд на встречку, несоблюдение требований дорожных знаков, непропуск пешеходов и невыполнение законного требования об остановке.

Госавтоинспекция проводит разбирательство.
  • Сегодня, 20:19
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