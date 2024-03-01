Молдова импортировала за 2023 г. свыше 907,9 тыс. т нефтепродуктов – на 46,5 тыс. т (5,46%) больше, чем годом ранее. Как сообщили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (ANRE), закупки бензина возросли со 169,5 тыс. до 184,2 тыс. т (+8,69%), дизтоплива – с 636,4 до 665,6 тыс. т (+4,58%), а сжиженного газа – с 55,4 до 58 тыс. т (+4,71%), передает infotag.md.
Основным поставщиком остается Румыния, на долю которой приходится 96,8% поставок бензина, 68% - дизтоплива и 54,2% - сжиженного газа, хотя за год ее доля снизилась соответственно на 3,2 п.п., 16,4 п.п. и 10,4 п.п., соответственно. Молдова также импортировала нефтепродукты из Казахстана, России, Болгарии, Италии, Израиля, ОАЭ, Индии, Нигерии, Франции, США, Алжира, Латвии, Греции, Хорватии.
Средняя цена на импорт тонны бензина варьировалась от $811,4 (14 356,6 лея) за тонну до $1 029,3 (18 519,3 лея), дизтоплива – от $759,4 (13 543,7 лея) до $1022 (18 580,1лея), сжиженного газа – от $551,7 (9 922,7 лея) до $763,8 (14355 лея).
К концу прошлого года запасы нефтепродуктов в стране превышали 42,4 тыс. т, в том числе 28 тыс. т дизтоплива, 11 тыс. т бензина и 3,4 тыс. т сжиженного газа, что достаточно для обеспечения потребления на 16, 22 и 22 дня, соответственно.
В Молдове 42 компаний имеют лицензию на импорт и оптовую торговлю бензином и дизтопливом, а 14 – сжиженным газом. 80 агентов обладают лицензией на розничную торговлю бензином и дизтопливом на АЗС. И еще 69 – сжиженным газом.
На территории Молдовы действуют 583 АЗС, из которых 425 торгуют всеми тремя видами топлива.