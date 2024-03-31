Истребитель F-35A Lightning II запущен в серийное производство, объявил заместитель министра обороны США Уильям Лапланте, назвав это «большим достижением» программы данного типа самолетов. Об этом 30 марта сообщил портал Warrior Maven, пишет iz.ru.
Уточняется, что формальный переход к полномасштабному производству требует стабильного контроля над процессом, удовлетворительных характеристик и надежности, а также создания достаточных систем обеспечения и поддержки, как утверждает Пентагон.
Объявление о серийном выпуске F-35 прозвучало всего через день после того, как американские ВВС решили сократить закупки на 2025 год. Первоначально Пентагон планировал одобрить начало серийного производства F-35 четырьмя годами ранее.
Разработка F-35 началась в 2002 году, первый полет истребитель совершил в 2006 году. Это была модификация 35B.
Изначально производство истребителя началось в 2004 году, а это означает, что потребовалось два десятилетия для запуска серийного производства, уточняет «Газета.Ru».
Ранее, 28 марта, сообщалось, что литовскую базу военно-воздушных сил Зокняй к концу 2025 года планируется подготовить к приему истребителей F-35 пятого поколения. Истребители стран НАТО базируются на авиабазе Зокняй с 2004 года на основе ротации.
В начале марта политолог Вячеслав Беляков рассказал «Известиям», что гипотетическое уничтожение российскими войсками американских истребителей пятого поколения F-35, которые, вероятно, могут использоваться для сбора сведений о ВС РФ на территории Украины, может обернуться крупной эскалацией конфликта. Он отметил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 вместе с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут противостоять F-35, пишет iz.ru.
До этого подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил, что отправлять американский истребитель пятого поколения F-35 для поиска систем ПВО РФ на Украине — нелогичное решение, учитывая дороговизну истребителя и то, что он оказался под угрозой.
В декабре прошлого года стало известно, что американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план по производству модернизированных истребителей F-35: из 52 самолетов был выпущен только 21.