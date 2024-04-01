Сегодня 32-я годовщина трагических событий, произошедших в Бендерах. 1 апреля 1992 года молдавские агрессоры применили оружие против мирных жителей, правоохранителей, гвардейцев, ополченцев, вставших на защиту горожан. Улицу, история которой написана кровью ни в чем не повинных людей, назвали именем одного из погибших защитников – капитана милиции Григория Ечина. Здесь же возвели памятную часовню. Ежегодно на месте трагедии проходят памятные мероприятия. Участие в траурном митинге принимают первые лица государства, пишет пресс-служба главы государства.
Обращаясь к собравшимся у часовни бендерчанам, сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел республики, представителям общественных организаций, родственникам погибших приднестровцев, Президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что страшные события 32-летней давности, вооруженное вторжение без объявления войны и уничтожение мирных граждан – это террористический акт. Глава государства говорил о том, что спустя три десятилетия приднестровский народ снова оказался перед угрозой терроризма. События 1992, 2022, 2023 и 2024 годов – разные по форме, но объединенные общей целью – посеять панику среди приднестровцев – террористические атаки, – отметил Президент ПМР. Еще один общий аспект – отсутствие реакции и осуждения со стороны международного сообщества и правозащитных организаций. «Чьи права они охраняют? Непонятно. Лишь Российская Федерация осудила теракты, которые были в Приднестровье недавно. Остальные молчат. О чем они думают? Надеются договориться с террористами? Не обратить внимание? Есть аксиома: договариваться с террористами нельзя. Прощать нельзя. Помнить надо. Смотрю на так называемых наблюдателей и удивляюсь тому, какую ошибку они совершают, даже не по отношению к нам, а по отношению к себе. Когда кто-то пытается договориться с террористами, то думают, что их это не коснется. Ошибка. Рано или поздно их это настигает, еще и в большей степени», – отметил Вадим Красносельский. Он призвал не наблюдать, а осуждать терроризм и говорить о нем правду. Президент подчеркнул, что приднестровский народ находится под защитой собственных вооруженных сил и органов правопорядка.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших, ныне живущим пожелал здоровья, а приднестровской земле – мира. Руководитель страны возложил цветы к камню с именами защитников, жизнь которых оборвалась 1 апреля 1992 года.
Традиционной составляющей памятного мероприятия является прохождение торжественным маршем парадных расчетов УВД города Бендеры в знак благодарности коллегам, отдавшим жизни защищая родную землю.
Памятные мероприятия продолжились на бендерском Борисовском кладбище
Глава государства принял участие в траурном мероприятии, прошедшем на Борисовском кладбище города Бендеры. Сегодня, в день памяти жертв молдавской агрессии, жизнь которых оборвалась в результате вероломного вооруженного нападения молдавских опоновцев, приднестровцы принесли цветы к могильным плитам и памятнику защитникам Бендер, установленному на Аллее Героев. Погибших называли поименно. Литию по убиенным провел Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.
От имени всего приднестровского народа живые цветы – символ неувядающей памяти и благодарности – возложил Президент ПМР Вадим Красносельский. Корзина – у постамента памятника, россыпь гвоздик на каждой могиле Аллеи Героев.