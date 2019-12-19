Тираспольский завод «Электромаш» отправляется в вынужденный простой. Без средств к существованию останутся около 600 работников. Причина – блокирование властями Молдовы экспортных поставок завода. Это началось еще в августе прошлого года и продолжается до сих пор, пишет novostipmr.com.
Таможенные органы Молдовы отнесли производимые заводом электродвигатели к товарам двойного назначения (то есть продукции, которая может использоваться и в военных целях). Это совершенно неправомерно: продукция «Электромаша» никогда в таком ключе не рассматривалась.
Все европейские и азиатские партнеры, с которыми работает «Электромаш», официально уведомили РМ, что выпускаемые электродвигатели не относятся к стратегическим товарам. Решение властей Молдовы противоречит и соответствующему Регламенту ЕС, который содержит четкий перечень товаров двойного назначения.
Однако все эти аргументы так и не убедили Кишинев отказаться от незаконного блокирования экспорта. По сути, Молдова стала единственной страной в мире, которая приравняла электродвигатели, по своим техническим характеристикам предназначенные исключительно для отраслей народного хозяйства, к товарам двойного назначения.
С сентября 2023 года «Электромаш» подал в Агентство госуслуг РМ 82 пакета документов на поставку своей продукции в Казахстан, Кыргызстан, Румынию, Болгарию, Турцию, Армению, Латвию и Украину. Но разрешений на экспорт было выдано всего 8, то есть менее 10% от числа запрашиваемых заявок.
Отказы аргументируются всегда одинаково: выдача разрешения на экспорт якобы «нанесет ущерб безопасности и национальным интересам, внешней политике Республики Молдова или решению международных организаций, в которых она участвует».
В результате всего этого произведенная продукция месяцами остается на складе, а заказчики уже начали отказываться от нее. Сегодня на складах завода находится готовая к отгрузке продукция на сумму более 3 миллионов евро.
С сентября прошлого года по март нынешнего «Электромаш» более 20 раз письменно обращался к руководству Молдовы с просьбой повлиять на решение проблемы. Но все ответы носят характер формальных отписок.
Нынешний простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе. На «Электромаше» много и молодых специалистов. Все эти люди сейчас оказались заложниками ситуации. В сегодняшних и без того сложных условиях, связанных с нестабильной обстановкой в Приднестровье и за его пределами, остаться без работы – настоящая катастрофа для любого человека.